除蟎抗空汙 量販大進擊

2018年04月02日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

全聯春季預購，Ionic Extreme免濾網靜電集塵負離子空氣淨化機X6+（銀），5月10日前市價2萬4800元，全聯價1萬6800元。（全聯提供）

愛買尚朋堂HEPA空氣清淨機，10日前原價2149元，特價1790元。（愛買提供）

家樂福Gtech Plus無線除 L吸塵器，3日前原價9900元，特價8990元。（家樂福提供）

愛買超淨抗過敏除臭清淨機，5至8坪適用，10日前原價3990元，特價2680元。（愛買提供）

春夏季節交替，日夜溫差大、氣候不穩定，居家抗空汙、過敏防護，促使量販、超市環境家電最高3倍成長。家樂福公關經理林夢紹觀察，不少消費者購買可以清除塵蟎的功能性產品，讓吸塵器去年業績成長3成，今年加碼推出多款除塵蟎吸塵器，像是被網友暱稱為「小綠」的英國暢銷品牌Gtech Plus無線除蟎吸塵器、siroca塵蟎機等。

針對換季防護大作戰，家樂福周邊商品除了防蟎床寢用品、空氣清淨機、空氣濾網等，今年還強調清潔保養商品，例如舒特膚溫和潔淨膚凝脂，3日前有買1送1優惠；且首次推出的無麩質麵包，等於讓身體裡外都防護。

全聯春季預購因應春天過敏原較多，以及台灣消費者對空氣清淨的需求，5月10日前多款吸塵器及空氣清淨機打出市價43折起的全聯價，2月23日預購以來Ionic Extreme免濾網靜電集塵負離子空氣淨化機X6+、禾聯多孔離心力吸力不減吸塵器、Gtech Multi Plus無線手持式吸塵器、禾聯3合1手持式吸塵器、禾聯空氣清淨機是前5名。

愛買因應消費者關注空汙，設立抗空汙家電專區，發現到店詢問空氣清淨商品的人次因此多出5成，帶動空氣清淨機整體銷量提升3倍、單月全台賣1200台，單價較高的室內用機型占6成、可接USB充電的車用型占2成，辦公室隨身型占2成。尚朋堂HEPA空氣清淨機不到20cm，體積小、可透過車用USB孔充電，受計程車業好評，單月平均可賣50台。

另，愛買也觀察到口罩每年可賣超過1萬組，遇到換季空汙嚴重銷量還會上升3成；其中色彩多樣、卡通造型的兒童口罩占總銷量4成。而，抗菌洗手乳買氣增3成，月銷量上看4500瓶，熱銷冠軍依必朗抗菌洗手露單月就賣1200瓶。

(中國時報)