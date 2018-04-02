紐約車展 新車大爆發

2018年04月02日 04:10 中國時報 陳大任 報導

全新Toyota RAV4外觀設計採取更多銳利的線條，使得整體視覺更加兇猛、霸氣。（TOYOTA提供）

Toyota RAV4頭燈擁有銳利眼神。（TOYOTA提供）

Toyota RAV4方向盤配置多功能按鍵。（TOYOTA提供）

Toyota RAV4中控台各項功能集中。（TOYOTA提供）

Toyota RAV4車尾造型更加帥氣有型。（TOYOTA提供）

第5代Subaru Forester有著全新外觀，由2014年日內瓦車展中的Viziv 2，及2015年東京車展中的Viziv Future一步步演化而來。（SUBARU提供）

第5代Subaru Forester中控台採雙螢幕設計，上方為車況資訊，下方可提供影音娛樂及地圖導航等功能。（SUBARU提供）

第5代Subaru Forester排檔座相關按鍵、旋鈕的布局緊湊，頗為符合人體工學。（SUBARU提供）

第5代Subaru Forester頭燈與尾燈都具有「ㄈ」字型的設計，展現帥氣的風格。（SUBARU提供）

小改款HYUNDAI Tucson車身輪廓變動不大，但LED頭燈、水箱護罩與前保桿造型重新設計，讓人耳目一新。（HYUNDAI提供）

小改款HYUNDAI Tucson中控台多媒體系統為獨立懸浮式設計，空調出風口位置也有小幅度改變。（HYUNDAI提供）

VW Altas Tanoak Concept為Altas車系中首款配置全輪驅動系統，而且是以皮卡的車型發表，車長達5438mm，是個大塊頭，前端為5座設定，後方是1627×1450×530的貨斗，可以用來載自行車、小船或衝浪板。（VW提供）

VW Atlas Cross Sport Concept是以5人座為基礎，外觀有著雙門跑車的曲線，配置插電式混合動力驅動（PHEV），全電動模式具70公里的行駛距離；同時也提供3.6L V6 FSI引擎，擁有280hp/350Nm最大動力輸出的汽油車款。（VW提供）

紐約車展相較幾場全球大展規模小了許多，但是今年展出多款車型均已在台銷售，但因原廠不約而同推出改款而備受車迷矚目。其中，Toyota RAV4大改款，內裝、外觀全面更新，此車去年在台銷售2萬2440台，是國內SUV銷量第一名，傳言國內最快可望於今年引進台灣，不過總代理和泰已否認。此外，Subaru、Mazda、HYUNDAI也都推出改款新車。

Toyota RAV4性能提升

Toyota RAV4新車尺碼再放大，軸距從原本2659mm增加為2690mm，車身長、寬、高為4595×1854×1699mm，整體而言雖然車長縮短、車身降低，但車室放大，且底盤較前代強化57％，懸吊系統也更加優化，透過隔音技術來降低外在干擾，更有助於乘坐的舒適性。另外，後視鏡改在門的下方，不僅增加A柱前方視野，也減少視線死角。

RAV4也配置了全新的智慧全輪驅動（AWD-i）系統，與前代AWD-i系統相比，RAV4 Hybrid可將電子驅動的後輪總扭矩提高30％。而新型AWD-i系統採用新型控制系統，可根據駕駛條件將扭矩優化分配至後輪，從而提供較高的越野性能和操控性。

Subaru Forester第三季登台

Subaru第5代Forester不僅內裝、外觀乃至動力、科技均有大幅更新，特別的是採用Subaru Global Platform（SGP）模組化底盤，新底盤軸距從原先的2640mm增加為2670mm，車身尺寸放大為4625×1815×1730mm，與目前銷售的Forester尺寸加長15mm、增寬20mm、降低5mm。

新車型配置2.5L 4缸水平對臥引擎、7速CVT手自排變速箱、全時四輪傳動系統，在X-Mode模式下可在惡劣的駕駛條件下穿越各式地形。此外，EyeSight駕駛輔助系統也將列為標準配備，可大幅提升行車安全。總代理意美汽車表示，第5代Forester預計第三季就會導入國內。

HYUNDAI Tucson變更帥

HYUNDAI Tucson在台是以國產方式銷售，紐約車展亮相的小改款，雖然車身鈑件變動之處不多，但是整個車頭因為頭燈、進氣壩、保桿等全部更動而呈現全新的視覺感；內裝陳設則改為新的布局，例如原本整合於中控台的多媒體系統，改為獨立懸浮式設計，並支授Apple CarPlay、Android Auto和藍牙連接，空調出風口的位置也有小幅度改變。

另據原廠資訊，SmartSense主動式安全配備也強化升級，如主動式預防碰撞煞停、駕駛注意力警示系統、車道維持輔助、自動遠光燈、ACC主動式巡航等配備。此外，安全套件還包括HYUNDAI的環視視角監視器（SVM），可在倒車時提供360度全景視角。HYUNDAI總代理南陽實業表示，目前Tucson的改款時程還未確定，引擎動力仍可能是維持目前在台銷售的2.0L、1.6L的引擎。

VW推2款概念車搶美國市場

為了經營美國在地市場、迎合美國消費者喜好，VW去年首次推出中型運動休旅車Atlas，並獲得不錯的市場反映，VW接著在今年紐約車展推出2款概念車，分別是Atlas Cross Sport及Atlas Tanoak，前者採取雙門轎跑車的設計概念，後者則是以MQB底盤開發的新車型，此舉等於已預告未來會發展出Atlas車系。

另外，今年也有多款新車頗具話題，例如MINI去年在德國法蘭克福車展亮相的首款全電動車Mini Electric Concept概念車，並預告2019年將推出全電動車。這次在紐約車展即以量產車的架式發表Mini Electric，不但完整保留經典外型，原廠透露駕駛特性也保留下來。

(中國時報)