2018年04月02日 04:10 中國時報 蔡智恆

編按 純愛教主痞子蔡最新15萬字新作，書寫讓人揪心卻難以忘懷的「初戀」。

尖銳的哨音響個不停，偶爾還夾雜著汽車的喇叭聲。

幾百輛車擠在一起，幾乎動彈不得。

從三條馬路來的車輛，都要擠進同一座橋。

每條馬路起碼有兩排車流，而橋上只有一個車道可以通行。

好像三條肥胖的龍要合成一條細瘦的蛇。

站在車陣中的警察像是歇斯底里的猴子，嘴裡猛吹哨子、

雙手拚命揮舞試著指揮交通。

我待在其中一條肥龍之中，每隔幾分鐘才能往前移動十公尺。

看了看時間，12點5分，而約好的時間是12點。

我已經遲到了。

距離橋頭只剩50公尺，過了那座橋，就是我的目的地。

這裡是我的故鄉，但竟然還要依靠GPS導航才能走到這裡。

我覺得很諷刺，直接關掉導航畫面，嘆了口氣。

家裡在我念大三時搬到台北，之後我只回來一次，這次是第二次。

沒想到我已經幾乎忘了回故鄉的路。

國中畢業22年了，今天是第一次舉辦同學會。

大部分的同學畢業後就沒見過面，很好奇大家會變成什麼樣？

而我最想見的人，雖說不至於22年來都沒見面，

但距離上次看到她，也有8年了。

只可惜依她的個性，如果知道我會來同學會，那她一定不會來；

但如果她以為我不會來，那麼她就很有可能參加同學會。

所以當一個月前阿勇打電話邀我時，我先說沒辦法參加。

「為什麼？」阿勇很失望，「我們那麼多年沒見了，來啦！」

『偷偷告訴你，其實我會去。但你一定要讓所有人以為我不會去。』

「為什麼？」

『沒為什麼，只是個無聊的理由。』

「喔。」阿勇說，「反正大年初三你一定要給我來就是了！」

所以我在春節連假中的大年初三，一個人開車來到這裡。

也領教了電影裡外星人來襲或活死人入侵導致大家趕緊逃難的場景。

原本打算11點到，可以先在故鄉四處晃晃，回憶一下。

沒想到因為大塞車，我還是遲到了。

印象中總是冷清寂寥的故鄉，什麼時候變成了觀光勝地？

到底發生了什麼？或是我錯過了什麼？

難道只是單純因為時代變了？

終於上橋了。

橋長不到100公尺，但緩慢的車速還是花了半分鐘才通過。

橋下是港，停泊了許多漁船。

海風帶來混雜了海水和魚腥的鹹味，這就是我成長的味道。

好熟悉啊，我終於回來了，只是遲到而已。

下了橋，右邊是所謂的觀光漁市，擠滿了人潮。

車子得小心前進，避免撞到滿手魚丸邊走邊吃的遊客。

我突然覺得這地方好陌生。

念國中時，這地方還是大海，現在卻因為填海造地而形成一片陸地。

所謂的滄海桑田大概就是這樣吧。

過了觀光漁市，人潮就散了。

左邊出現一家海產餐廳，招牌上面畫了一條很大的黑鮪魚。

我鬆了口氣，終於到了。把車子停在路邊，下車穿過馬路。

站在店門口，抬頭看著黑鮪魚，突然陷進回憶的漩渦。

腦海裡清晰浮現瞪人時眼睛像黑鮪魚的她。

趕緊抽離回憶的漩渦，定了定心神，畢竟我遲到很久了。

剛推開這家海產餐廳的店門，便聽見一聲喊叫：

「豬腸來了！」

豬腸是我國中時的綽號，高中以後就沒人這麼叫我了。

雖然我很不喜歡這個綽號，但此時聽來卻覺得無比親切。

「竟然遲到半個小時！」阿勇迎上來，敲了一下我的頭。

『抱歉，沒辦法。』我摸摸被敲痛的頭，『因為大塞車。』

「塞車？」阿勇愣了一下，隨即又敲一下我的頭，「你不會走鎮上

那條路嗎？這裡是你的故鄉耶！你以為你是觀光客嗎？」

這次敲更痛了，得揉一揉。

但這也敲醒了我，對啊，導航指引的都是外圍道路，

而我是本地人，應該穿進鎮裡，直接到橋邊。

『可是如果要上橋，還是會很塞。』我還揉著頭。

阿勇深深吸氣，好像武林高手暗運內力，突然用力敲我的頭並大叫：

「你是白痴嗎？把車停橋下附近，人走過來只要五分鐘啊！」

他狠狠敲了第三下，我眼冒金星了。

但他說得對，光等著要上橋就花了快半個小時，我應該把車停橋下。

這裡是我的故鄉，隨便找個地方停車太容易了。

沒想到對故鄉而言，我彷彿成了像遊客般的陌生人。

陌生，而且見外。

阿勇拉著我到導師面前，我跟導師說聲新年快樂。

「志常，很久沒見了。」導師微笑著拉起我的手，「過得不錯吧？」

『馬馬虎虎。』我也笑了笑。

他跟我閒聊時雙手拉著我左手，右手還不時輕拍我的左手掌背。

他眼睛始終注視著我，眼神滿是笑意。

以前超怕這位凶狠的導師，但現在只覺得他是慈祥的長者。

同學紛紛圍過來打招呼，但不知道是太久沒見了還是頭被敲昏了，

這些臉孔我都覺得有點陌生。

目光快速掃過在場的每一位老同學，沒有發現我最想看見的她。

心一沉，頭更痛了。

「同學的變化很大吧？」阿勇問。

『嗯。』我點點頭，『有同學現在是腦科醫生嗎？』

「應該沒有吧。怎麼了？」

『我的頭可能要去看醫生了。』

「你變得那麼脆弱了喔！」阿勇哈哈大笑，拚命揉著我的頭。

『是你力氣變大了。』我說。

阿勇還在笑，他的笑聲讓我覺得好熟悉。

「本姑娘來了！」阿勇看著店門口，突然大叫一聲。

我先是一愣，隨即激動。

我當然知道她國中時的綽號叫本姑娘，但太久沒聽見這綽號，

於是聽見的瞬間，便迷惘；而回神時，已澎湃。

阿勇快步走向店門口迎接她，我則血液沸騰、心跳加速，呆立不動。

「妳是最晚到的。」阿勇引著她走進店裡。

「抱歉遲到了。」她似乎很不好意思，「因為大塞車。」

「原來是塞車喔，那沒辦法。」阿勇笑了笑。

「是呀。」她苦笑，「光等著開車上橋就花了半個小時。」

「真是辛苦妳了。」阿勇說。

這是哪招？差別也太大了吧。

沒想到她和我一樣，像遊客般用GPS導航，還傻傻地開車上橋。

對故鄉而言，我和她竟然都表現出陌生，而且見外。

不過這些都不重要，唯一重要的是，我終於又看到她。

而且我和她，又都遲到了。

她很快就被老同學包圍著，臉上一直掛著淺淺的笑容。

我的眼鏡度數要重配了，因為我的視野範圍中，只有她是清晰的。

而且我的耳朵也有問題，在人聲嘈雜中，我只聽見她低沉的聲音。

不知怎的，同時湧上熟悉和陌生。

許久沒見，於是感到陌生；

從不曾忘，所以覺得熟悉。

她緩緩將視線四處游移，當接觸到我的目光時，瞬間定格。

我心頭一緊，感覺好像……

好像是她用手穿進我的胸膛，揪住我的心臟。

（本文摘自《國語推行員》一書，麥田出版）

(中國時報)