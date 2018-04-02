影想20-1－珍妮與泰雅小番刀

2018年04月02日 04:10 中國時報 文／瓦歷斯．諾幹

歷史上的人類學家男性居多，事實上，男人總是占據著各種學科的高位，不獨人類學，而科學各門學科也總是展現男性權力，這一點，已經由傅柯（Michel Foucault，1926.10.15～1984.6.25）證實了不是嗎？這一位是英國女性人類學家珍妮．蒙哥馬利．麥高文（Janet B. Montgomery McGovern），在90多年前以第一位女性人類學者的身分，探訪台灣原住民部落，撰寫《福爾摩沙的獵頭原住民》（Among the Headhunters of Formosa）一書，1922年在倫敦出版，為台灣原住民留下了珍貴的紀錄。

1995年我曾赴英國牛津，在牛津自然科學博物館見到的Lidux（泰雅小番刀）會不會就是珍妮帶過去的呢？我在〈牛津後記〉（《迷霧之旅》，布拉格文化，P:257）一文透過口傳紀錄寫著：「過了一個月，曾祖父帶著釀米酒、Sinu（大型動物的獸肉），也帶著腰間珍視的Lidux，果然，那位有著神奇藥丸的冒險家也來了，大家相談甚歡，最後曾祖父拿著Lidux送給了冒險家說：這支Lidux是代表恆久的友誼，但是我希望一百年後，你的孫子的孫子可以送回給我的孫子的孫子，來證明這一段情誼。」日後，它並沒有被送還到我的手上，依然躺在空調良好的University Museum（大學博物館）玻璃櫃內，也無法證實冒險家或許就是人類學家珍妮。

人類學家珍妮在日據大正5-7年間（1916.09～1918.09）走訪台灣原住民部落，應該是應台灣總督府理蕃課的邀請或是對東南亞南島民族的研究習向？其實珍妮特別對台灣總督府推行的「理蕃政策」造成原住民人口銳減（19世紀末葉原住民的數量占島上總人口的18%，不到50年就縮減為3%），疾呼總督府不要蹈澳洲塔斯馬尼亞原住民滅絕之路，是不是因為這樣的人文主義的呼告，使台灣總督府停止了她的研究？後來我們也不再看過有國外的人類學者受到台灣總督府的協同研究，進入到台灣原住民族傳統領域的盡皆日人，除了人類學者，還有自然科學研究者、征服新高山（玉山）的學子、伴隨日軍警的攝影家，最多的自然是駐紮在部落駐在所的日警。

照片中的珍妮雖然也不例外地與兩位泰雅族少女合拍以示到此一遊（研），卻也顯示出珍妮面對科學（攝影）的老練自得以及被研究者畏懼科學的蠻荒屬性，儘管如此，相對於老人家對男性的日本人類學家印象普遍擾民，也許女性的人類學家如珍妮等人的人類學研究更近母性的溫柔，並且或將可以減少帝國的殺伐，而讓遇見新文明的原住民有更多的時間休養生息。但是，誰知道呢？珍妮早已遠去……

(中國時報)