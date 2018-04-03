直搗川普大票倉！陸祭報復性關稅 下波恐鎖定蘋果、波音

2018年04月03日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 洪凱音 ／北京-台北連線報導 ／北京-台北連線報導

大陸與美國的貿易戰正式爆發，大陸開出反制第一槍。大陸國務院關稅稅則委員會決定自4月2日起，對原產於美國的7類128項進口商品，加徵15％至25％關稅，金額涉及30億美元（約900億台幣）；大陸商務部昨更嗆聲，要美方撤銷違反世貿組織（WTO）規則的措施，讓雙方貿易回歸正常軌道，並盡快回到談判桌上協商。

128項商品 加徵15％~25％

根據大陸國務院稅則清單，遭調高關稅的美國產品中，諸如水果，堅果，酒與鋼管等120項產品將加徵15%關稅；豬肉、再生鋁等8項產品，則課徵25%的關稅。

因美國半導體產業的銷售市場大陸占大宗，受到大陸以牙還牙，採取加徵關稅報復的利空衝擊，美國科技股昨晚應聲下挫，那斯達克開盤3小時後大跌超過200點，跌幅約2.9％，費城半導體跌幅更逾3％，道瓊工業指數下跌逾500點，跌破2萬4000點。

利空衝擊 美半導體股大跌

今年3月8日美國總統川普簽署公告，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，決定從3月23日起，對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅（即232措施），大陸財政部官員指出，232措施違反世界貿易組織相關規則，不符合「安全例外」規定，實際上構成保障措施，對大陸利益造成嚴重損害。商務部呼籲美方通過對話協商解決問題，避免造成更大損害。

針對大陸調高美國產品進口關稅，台經院景氣預測中心主任孫明德解讀，這動作意味大陸「全面開戰」、「奉陪到底」，更直搗美國總統川普的農業、礦業州大票倉，大陸現在打水果只是「前菜」，下階段可能端出打蘋果公司的主菜，預期雙方將各出奇招。

孫明德認為，美國向大陸發起「301條款」貿易戰，若美方「高高舉起、輕輕放下」，貿易戰很快就告一段落，若雙方一直處於劍拔弩張的對峙狀態，大陸可能端出更多抵制美國的大菜，除了蘋果公司商品外，不排除包括大陸每年貢獻百億美元訂單的波音飛機。

孫明德強調，大陸可以運用的籌碼很多，包括影響在大陸營運的美商公司、限制服務業投資、減少金融業開放，甚至抵制速食店等，絕對會讓川普感受到莫大壓力。此外，美國大豆有3分之1的產量銷往大陸，出口額高達140億美元，也極可能是下階段談判的可能籌碼。

盤點籌碼 將進入討價還價

政大金融系兼任教授殷乃平預估，大陸正面回擊美國後，接下來雙方將進入討價還價階段，表面上雙方過招、吵吵架，檯面下的較勁與讓步，才是影響最後結果的關鍵要素。

殷乃平說，美國簽署301條款已獅子大開口，大陸只要給點好處、美國也不要太過火，雙方交戰應該就會收手，畢竟還有北韓核武、地緣政治等問題，美國需要大陸的幫助與支持，預估陸美貿易戰打到你死我活的機率不高。

(中國時報)