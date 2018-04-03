選民記得要「拿好拿滿」！公投綁大選 年底選票可能超過10張

2018年04月03日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

今年11月24日舉行的9合1地方選舉，選民將滿手選票，恐將「hold」不住！中選會主委陳英鈐昨在立院預估表示，年底大選至少綁2個公投案，也有可能是5、6案，甚至超過10案。中選會對公投選票設計雖未定案，但若是1個公投案1張選票，選民至少會領到5張選票，部分縣轄市更可能超過10張，不僅選民眼花撩亂，選務工作更是極大負擔。

5個公投案 選務支出上看40億

今年大選因選票多，選務經費可能也將創歷史新高！據了解，中選會對年底選舉編列約34億元經費，每增加1個公投案，至少增加1.5億元，因此若是5個公投案綁大選，選務支出將上看40億元。

年底選舉，包含台北市等6都及基隆、新竹、嘉義等3個省轄市，選民領3張選票，選出市長、市議員、里長；縣轄市則領5張，選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表、村里長；6都山地原住民也是5張選票。

中選會現已受理14項全國性公投案，綠委張宏陸昨在立院內政委員會質詢陳英鈐，年底會有幾件案子真的走到全民公投？

陳英鈐說，如果說出是哪些案，可能影響正在連署的人，沒講到的，可能會有人抗議「是不是看不起我們？」因此他只能說至少2案，也可能是5、6案，甚至超過10案；只要超過2個公投案綁大選，包含選票印製、領票、開票，都會對選務造成很大衝擊。

年齡限制不同 兩種選票需分開

陳英鈐說，《公投法》規定18歲就有投票權，與《公職人員選罷法》規定20歲才能選舉不同，屆時公投必須與公職選舉投票「分開領票、造冊」，否則會混淆，也就是公職選票及公投選票不會印在一起。

他強調這是「前所未有的狀況」，全台有4萬5000個投開票所，不僅要增加選務人員，開票更是一大問題。

至於公投選票是一案一張還是多案一張？陳英鈐說，尚未定案，多案一張對中選會比較便利、可降低成本，很多國家都是如此，加州甚至會將選舉、罷免、公投都放在同一張，但美國曾有出錯案例，對選民來說，又太複雜。

根據統計，年底約有10萬多人滿18歲可以投公投票，但又未滿20歲不能選市長等公職人員，陳英鈐表示，若公投案多，就得增加投開票所及選務人員，若採取對民眾較方便的一案一張，須增加許多票匭，這都會增加支出。

(中國時報)