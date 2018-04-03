央行總裁楊金龍評陸美貿易戰！對台影響大 不以貶值救出口

2018年04月03日 04:11 中國時報 呂清郎 ／台北報導 ／台北報導

中央銀行總裁楊金龍昨（2）日赴立法院財政委員會報告，對於立委曾銘宗、賴士葆等關切中美貿易戰對台灣的衝擊，楊金龍強調，中美貿易戰如果開打，對台灣影響大，因應之道是進行產業結構調整，但他強調，央行不會以新台幣貶值來救出口。

楊金龍昨日到財委會，報告「20年來（1998到2017年）我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均GDP與新加坡、韓國及香港之比較」並備詢。

調整產業結構因應變局

在美國公布將對鋼鐵及鋁製品課徵懲罰性關稅後，大陸也宣布即日起對原產於美國的7類128項進口商品，中止關稅減讓義務，市場解讀中美貿易大戰開打。

楊金龍表示，現在還不能說是真的開打，央行將中美貿易衝突的發展情境，區分為輕微、初期與最糟糕，目前應該是初期，還有緩和的餘地。如果真的開打，因為中、美都是台灣重要的經濟夥伴，台灣受到影響大。但楊金龍指出，不會用新台幣貶值來促進出口，強調新台幣匯率一向是由「市場供需決定」。

央行副總裁陳南光補充說明，中美貿易戰需等到美國正式實施301條款後才算開打，因為關稅壁壘在正式實施前，約有60天預告緩衝期，研判最快會是5月底至6月初才會出來。

貿易戰效應5月底顯現

楊金龍認為，中美貿易戰如果啟動，對全球各國的貿易都有影響，不會是利多，但「危機也是轉機」，我國更應思考長期的因應之道。由於台灣經濟發展，融入全球價值鏈程度高，一發生如這次的中、美貿易衝突，或大陸進行再平衡策略等，就會受到較大影響，應全面展開產業結構調整，目前國發會有提出因應的方案，不過調整結構需要時間。

楊金龍說，又如長期以來的低薪問題，同樣也是因為台灣參與全球供應鏈程度高，廠商赴國外投資，國內勞動需求減少，加上價值鏈以中間財最多，價格不易提高，薪資也就無法提升；要解決這個問題，應多著墨在內需的成長，透過經濟發展與產業結構調整，才可望推升薪資水準。

另外，對這次央行的專題報告，被解讀為打算雙率雙升；楊金龍指出，「這是過度解讀，絕對沒有這種事情！」匯率就是市場供需決定，央行只會在匯市發生不規則與季節因素，導致過度波動或失序，將對國內經濟與金融穩定造成衝擊時，才會依職責維持市場秩序。

(中國時報)