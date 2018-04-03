美下波制裁對象 台韓恐入列

2018年04月03日 04:11 中國時報 孫彬訓 ／台北報導 ／台北報導

中美貿易戰開打，中央研究院經濟所所長簡錦漢昨（2）日強調，短期全球經濟的不確定性升高，美國總統川普主要針對大陸對美貿易的高額逆差，希望逼大陸談判，他指出，中美若真的打貿易戰，對雙方都無好處，預估下一步雙方還是會坐下來談。

不過，簡錦漢強調，川普現在是針對大陸，下一個就是針對其他貿易逆差數字高的國家，台灣、南韓將入列，台灣一定要做好心理準備，規畫如何因應美國的動作。

中華經濟研究院院長吳中書也強調，貿易戰開打，台灣的經濟成長絕對受影響，確切影響必須等美國確定最終項目，及後續是否還有政策釋出，整體來看，今年是不確定因素很高的一年。

吳中書分析，中美貿易戰將影響全球經濟，尤其是台灣的進出口所占比重高，尤其對大陸著墨多，出口到大陸、投資額度都高，所以台商受到衝擊明顯。

吳中書強調，川普希望平衡貿易，但貿易逆差不是一天形成的，有基本結構性問題，不可能因一個制裁就快速調整，所以短期國際經濟情勢的動盪，可以預見。他也指出，部分廠商在過去幾年增加到美國投資，在產業鏈上，台商除大陸外，也慢慢朝東協等國分散，應可部分減緩貿易糾葛的衝擊，未來台商的投資布局，恐也需考量各區域勢力的消長。

簡錦漢說，貿易戰的不確定性很高，美國要付出的成本也很高，政治壓力也很大，要升高貿易戰力道，對美國來說，會有阻力、及提高不確定性，因此力道不升高比升高的機率高，接下來應該是坐下來談；如果美國跟台灣打貿易戰，雙方應也會坐下來談，整體來看，全球貿易戰不打的機率比打的機率高。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫亦指出，危機就是轉機，現在是台商轉型的最好時機，雖然貿易戰對全球造成相當大壓力，但對於台商，要真正大轉型，現在不失是良機。

(中國時報)