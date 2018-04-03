台灣缺關稅盟友 處境可憐

北京超市內進口商品區，擺著來自美國以及其它國家的堅果、糖果等食品。大陸宣布2日起，對原產於美國的7類128項進口商品加徵15％至25％不等的關稅。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

中美貿易戰愈演愈烈，恐打破美國下單、台灣接單、大陸生產的三角貿易模式；中經院WTO中心副執行長李淳表示，台灣少了自由貿易協定（FTA）的保護，進而缺乏經濟、關稅上的盟友，在兩國貿易戰大打出手之際，台灣處境更可憐了。

台灣可憐處境包括貿易上的「尷尬」角色，為了向美爭取關稅豁免，行政院長賴清德日前裁示，經濟部要協助業者釐清台灣鋼鋁「含中成分」，以確保台灣經貿利益；李淳認為，兩岸長期經濟整合、台灣也仰賴美國支援，證明了中美貿易戰中，台灣在三角貿易中所處的「尷尬」角色，所有貿易條件、企業成本等都隨時有變卦。

另一個可憐處境，則是台灣缺乏關稅上的合作夥伴；若中美貿易戰真的開打，台灣可由大陸生產基地轉回台灣，若要取得更便宜的勞工，生產基地可選擇東協國家，如越南、印尼等。

李淳指出，台灣進口零組件到越南、印尼生產，就必須課關稅，因為我國與東協國家沒有簽訂自由貿易協定，與相互競爭的日、韓免關稅相比，生產成本大幅增加，進而影響台灣貿易的競爭力。

文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸表示，台灣自前總統李登輝時代，就努力突破、期望與各國簽訂自由貿易協定，經歷4任總統任期後，台灣只有中南美洲的經濟盟友，由於小國經濟能力有限，這些協議內容再優惠也沒有實質意義，顯現台灣礙於「政治現實」，加上國內政治選票考量下，要突破現實是困難重重。

FTA是兩國或多國在區域貿易間，所簽訂具法律約束力的契約，目的是促進經濟、消除關稅壁壘，讓貨品、服務更自由流動；杜紫宸認為，自由貿易協定也並非萬靈丹，美韓也簽訂FTA，遇到以「利益」掛帥的美國總統川普，這張合約還不是成紙燈籠、說廢就廢。

(中國時報)

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