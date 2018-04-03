美懲罰清單 鎖定陸科技產品

2018年04月03日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

為懲罰北京的科技轉移政策，川普政府將對大陸輸美產品祭出懲罰性關稅，本周將公布課稅產品清單。科技業人士透露，預料將鎖定「中國製造2025」戰略計畫受惠的高科技產品。

依據美國貿易代表署（USTR）的「301條款」調查結果，川普在3月22日簽署備忘錄，宣布每年要對價值500億至600億美元的大陸輸美產品課徵懲罰關稅，美國貿易代表署須在本月6日前公布產品清單，清單公布兩個多月後生效。美方官員預料，主要是針對高科技產品。

美國科技業人士表示，懲罰名單預期將鎖定受惠於北京「中國製造2025」計畫的大陸產品。這項計畫企圖透過更高階的產品，以提升中國國內的製造業基礎。

由國家帶頭的「中國製造2025」鎖定10項戰略產業，目標以國產取代進口。這10項產業是新一代資訊技術、高端數控機床和機器人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備。

美國貿易代表署在解釋為何徵收上述關稅報告中說：「透過各種不同方式取得外國技術，依舊是『中國製造2025』計畫的重點，因為促進發展的許多重點產業，中國依舊落後。」

川普宣布有意對進口中國產品加徵關稅後，美中高級官員雖有接觸，但幾無證據顯示雙方進行密切協商以阻止關稅上路。

一位美國科技業高層說：「美政府正在仿效1980年代的日本模式，將發布聯邦公報（Federal Register），宣布對部分（大陸）產品加徵關稅，接下來60天試圖透過協商達成和解。」

美國貿易代表萊蒂澤在雷根政府時代首度任職於貿易代表署期間，便採用類似手法爭取到日本政府自願限制鋼品和汽車出口。

負責亞洲協商事務的前美國副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）則認為，美方對中方的智慧財產權行為指控如此廣泛，若要有所解決，中國的產業政策勢必做出重大改變，因此60天內要達成和解可能不切實際。

(中國時報)