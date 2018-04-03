美學者憂 重創全球經濟

2018年04月03日 04:11 中國時報 江靜玲 ／華盛頓2日電 ／華盛頓2日電

大陸宣布對美國128項進口商品加增關稅，並從即日起正式落實，美陸貿易戰正式開啟。素來與川普唱反調的重量級參議員沃倫在這波對陸貿易戰上首度與川普政府站在同一陣線，表示不懼怕關稅；專家學者則呼籲，川普政府必須明確表示，尋求的是與中國大陸更新的經濟關係，而不是更廣泛的衝突。

面對美陸貿易戰，剛訪問過北京的美國民主黨參議員沃倫表示，美國的貿易政策需要重新思考，沃倫指出，多年來，美國政府錯誤的認為經濟交往會讓中國大陸更加開放，但「美國對中國的政策整個是錯的。」

沃倫說，美國政府正在覺醒，「驚覺中國方面勒令美國公司交出他們的知識產權才能進入中國市場。」；她表示，美國政策制定者開始更認真地施加壓力，「要求中國開放市場，同時又不強行索取美國的技術。」

曾任哈佛法學教授的沃倫是美國自由派重量級參議員，與川普素來唱反調，但在對大陸貿易卻首次與川普政府站在同一陣線。

不過，美智庫學者專家仍呼籲川普審慎行事。外交關係協會（CFR）資深研究員奧爾登認為，貿易戰正把眾人帶到「未知領域」，在最好情況下，對全球貿易體系產生健康衝擊，「 中國大陸將意識到，它不能繼續使用目前的體系，必須改變」；最壞情況是，「將引發更大分裂，嚴重損害美中關係和全球經濟。」

奧爾登表示，最壞的情況極可能發生。他建議，美國首先必須清楚地闡明想從中國大陸尋求取消關稅的交換項目和條件；其次，美國和中國大陸迫切需要重啟經濟談判。最後，川普政府必須明確表示，尋求的是與中國大陸更新的經濟關係，而不是與大陸更廣泛的衝突。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」經濟學者甘思德也認為，長期貿易戰無法解決美陸貿易關係不平衡，最終雙方還是要透過談判解決分歧。至於與美國和大陸都有密切經貿關係的台灣，在這一波美陸貿易戰下，台灣面臨與美國和其他國家相同的風險。

(中國時報)