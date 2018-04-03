貿易戰開第一槍 證明不打口水仗！新聞透視－局部反制 陸逼美重回談判桌

美國華盛頓州韋納奇市郊的果園，工人將剛採摘的蘋果裝箱，準備運往加工廠。大陸宣布對美國進口的128項產品加徵關稅，其中大多為農產品。（美聯社）

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中國時報
美國愛荷華州生產的玉米正準備送往工廠釀造乙醇。（美聯社）
美國愛荷華州哈瓦登一家養豬場裡的豬。大陸對美國進口的產品加徵關稅，愛荷華當地的豬農相當緊張。（美聯社）

面對川普政府近來頻打「台灣」與「經貿」牌，大陸昨日則祭出首波貿易戰反制措施。對北京而言，華盛頓政治、經貿雙拳即便耍得再好，都不可能輕易逾越一中紅線，當務之急只須「以實打實」，通過局部性經貿反制措施，逼川普重回談判桌，屆時《台旅法》的政治攻勢也就不攻自破。

近來美陸台三方關係幾乎只能用詭譎多變來形容。一方面在美國總統川普祭出《台旅法》後，台美關係看似迅速升溫，直踩大陸一中痛腳；另一方面，美方以迅雷不及掩耳的速度續打貿易牌，更是逼得北京當局連忙祭出加徵關稅措施反制。

川普台旅法是虛招

華盛頓這次政治、經貿雙拳出擊可謂虎虎生風，特別是《台旅法》生效後，美國官員及國會議員接連幾波訪台，拉抬台美實質關係；乍看之下，打得大陸左支右絀，但北京卻依舊是一副「老僧入定」的態度。

平心而論，大陸「老神在在」，並非打臉充胖子。畢竟川普政府即使如何「虛張聲勢」，最終目的還是要以「台灣牌」作為掩護，藉此增加在中美貿易戰上「討價還價」的籌碼。換言之，沒有所謂雙拳出擊，只有一招反傷自身的「經貿拳」。

正因為如此，大陸在《台旅法》議題上，並未隨美國起舞；除嚴厲正告美方，大多停留在靜觀其變階段，並未實質出手，因為美國會議員近來幾波訪台，也難撼動大陸牢牢掌控台海的大局。

北京還握有朝鮮牌

從北京立場來看，要化解華盛頓這種「以虛掩實」的作法，首要之務就是「以實打實」，這也是當美國打算對大陸祭出關稅報復後，大陸立即做出實質反制，而非只是打打口水戰。

只是在對美開出貿易戰的第一槍同時，「兩敗俱傷」從來都不是北京設想劇本；反之，透過幾波局部性反制措施，逼川普重回談判桌上，才是大陸想要的。畢竟只要美國重回陸美磋商軌道，《台旅法》政治虛拳也就不攻而破。

當然，就在大陸國家主席習近平上月底搶先在川普前，會見北韓領導人金正恩後，「朝鮮牌」也成為北京逼迫川普乖乖回到談判桌的一大利器。

(中國時報)

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