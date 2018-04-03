愛荷華豬農受創 不再挺川普

2018年04月03日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸2日宣布即日起對美國水果、豬肉等進口食品課徵最高25％的關稅，以反制美國。2016年總統大選期間力挺川普的愛荷華州蘇郡（Sioux County）居民抱怨，川普的貿易戰舉措若導致當地農業經濟持續低迷，他們將在下次大選中「變心」，不再支持川普。

位在愛荷華州西北部的蘇郡是農業重鎮，經濟主要仰賴肉類、穀類及機械產品出口，其農產品出口量在該州的99個郡裡高居第一。蘇郡僅有3.4萬居民，卻有逾100萬頭豬與600萬隻雞、牛、羊。

傳統上蘇郡是共和黨的鐵票倉，2016年大選中，蘇郡有81.3％的民眾投票給川普，但如今，由於川普率先對陸課徵懲罰性關稅，引起陸方報復，直接影響到當地出口的豬肉，許多豬農怨聲載道，擔心自己成為美陸對抗下的首批受害者。

當地一位60歲豬農托普表示，「現在我不敢說，下次還會再支持他（指川普）。這裡的問題會讓他扣分。」上屆大選投給川普的豬農史密特也說，他現在都不敢進行家族豬舍的修繕與更新工程，「未來兩、三年會變成什麼樣子，難以預料，但如果事態惡化，又有更好的候選人出現，我們會好好觀察。」

另一位42歲豬農布萊德則指出，自己每年平均銷售2.5萬頭豬，陸方的關稅會讓他損失數十萬美元，如果豬肉價格持續下跌，他可能不會再支持川普，「在失去收入的狀況下，沒有人會覺得開心。我有很多帳單要付，就這麼簡單。」

大陸是愛荷華州第2大出口目的地，僅次於加拿大。單是在去年內，大陸就從該州進口了價值4200萬美元（約台幣12億元）的肉品。穆迪分析（Moody’s Analytics）資深經濟學家卡敏斯指出，「中國的報復性關稅將對美國的農產品出口帶來毀滅性打擊，尤其是針對大豆與豬肉等產品。愛荷華州西北部與更廣泛的北美大平原地區也會被推上貿易戰前線。」

(中國時報)