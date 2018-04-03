首波只是小菜 大陸還會更硬

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中國時報
／綜合報導

大陸國務院昨日公布對美進口128項商品清單加徵15％至25％關稅，引起國際輿論關注。英國《金融時報》報導稱，這是報復川普政府3月初宣布的鋼鋁關稅，而非針對川普簽署的600億清單備忘錄，「這也意味著北京未來可能會做出更強硬的回應」。此外，由於清單包含大量農產品，俄羅斯衛星通訊社報導稱，俄農產品未來或在大陸市場上取代美國產品，可能涉及豬肉、葡萄酒類和大豆等。

大陸宣布自2日起對原產於美國的128項進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵15％至25％關稅。消息一出，引起國際輿論關注。

英國《金融時報》網站2日報導稱，這份清單與北京上月提議的措施相一致，當時北京表示，計畫對30億美元美國進口產品徵收關稅，這一回應被認為是相對有分寸的，因為它沒有包括大豆等美國主要出口產品。光是2017年，美國就向大陸出口了約140億美元的大豆。

報導稱，這份關稅清單是對川普政府3月初宣布的鋼鋁關稅的報復，而不是針對川普對高達600億美元大陸進口產品徵收25％關稅的承諾。「這也意味著北京未來可能會做出更強硬的回應」。

另一方面，由於清單包含大量農產品，引起俄羅斯的高度關注。俄羅斯衛星通訊社以「俄農業產品或在大陸市場上取代美國產品」為題刊文稱，有俄羅斯專家強調，這使得一系列俄農產品將有機會出口到大陸，包括豬肉、葡萄酒類產品和大豆等。

報導稱，全俄中小企業社會組織「俄羅斯支柱」主席亞歷山大‧加里寧認為，陸美貿易戰可能使俄農產品在大陸市場上取代美國產品。「陸美貿易戰將導致大陸尋找其他更可預測的供應商到自己的市場上。」

報導稱，俄羅斯有關部門表示，美國對大陸的限制措施開啟大量俄農產品進入大陸市場的可能；俄羅斯農業部也表示，暫時沒有向大陸市場供應俄豬肉，但兩國代表正在積極解決該問題。

(中國時報)

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