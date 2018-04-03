真打起來 陸承壓能力更強

2018年04月03日 04:11 中國時報 吳泓勳 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸對美祭出貿易反擊重拳，上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元表示，這波舉動主要是對應前期美國對大陸的鋼鋁加徵關稅，而非日前美國總統川普簽署的600億美元項目，認為這是大陸對自身立場的正常表態，表明不會坐視利益被侵犯，不至於讓摩擦進一步升級。

近日美國傳出正與大陸進行溝通，有望舒緩陸美貿易摩擦。對於雙方一邊協商、一邊祭出關稅戰的作法，盛九元認為並不衝突，除了透過提高關稅能減少陸方的利益損失外，大陸表達不願意激化成貿易戰的態度也很明確，認為這是兩條平行線並不衝突。 交通銀行首席經濟學家連平分析，貿易戰所帶來的影響，雖然部分領域大陸可能衝擊較大，但整體承受能力卻是高於美國。連平認為，大陸內需增長動力強勁，加上「一帶一路」有新出口市場，可多方面彌補貿易戰損失。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》2日發表社評「中國報復美加徵關稅落下實錘」指出，陸方一周多前公布的對美鋼鋁關稅報復措施落下了「實錘」。4月2日生效的報復行動就是對川普政府此前加徵鋼鋁關稅涉及大陸部分的還擊，報復規模與美國鋼鋁關稅給陸方造成的損失對等。

社評強調，這份清單清楚展示了陸方誓不妥協、將對美方所有無理徵稅開展對等報復的決心。「如果說華盛頓在今天之前尚存中國可能不反制或者只做象徵性反制等一絲幻想的話，那麼此時此刻它可以同這樣的幻想拜拜了。」

(中國時報)