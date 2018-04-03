德美聯手抗陸 盼換歐盟關稅豁免

2018年04月03日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰開打，昨大陸正式宣布對美祭出加徵關稅以報復美國「232措施」，事實上川普日前對特定進口鋼、鋁產品課徵關稅不只針對大陸，世界各國均難以倖免，歐盟也不例外。據外媒報導，德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）日前提出一套戰略，就是和美國聯手，強硬對待大陸，由此讓川普放歐盟一馬。

根據川普於上月8日簽署「232措施」中，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，決定於3月23日起，對進口鋼鐵和鋁製品分別加徵25％和10％關稅。引發全球反彈後，川普才「暫時」豁免歐盟、阿根廷、澳洲、巴西、南韓、加拿大、墨西哥等國家。據德國《明鏡》週刊報導，美國和歐盟間的貿易戰危機並未消除，川普只是到5月1日前，「暫時」豁免來自歐盟的鋼鐵和鋁進口關稅。對此，德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，雙方間的爭端有望盡早消除。他堅信到今年夏天前，歐盟和美國就可以達成合理的妥協。

該報導稱，德國和美國官方部門已就解決鋼鐵過剩問題達成了共識。而鋼鐵過剩的主因之一是大陸。阿爾特邁爾同時對於川普要求德國提高軍費開支，他也承諾會以德國GDP的2％為目標。

上月27日，美國總統川普和德國總理梅克爾才就貿易及陸俄問題通話，據白宮公布聲明顯示，雙方討論了共同對抗大陸不公平經濟作為和大陸非法取得智慧財產等問題。亦有分析認為，歐盟若甘願捲入貿易戰，可能代表川普透過單邊行動迫使盟友對大陸採取強硬作為的策略已奏效。

(中國時報)