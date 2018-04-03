接總統府祕書長成定局！陳菊鬆口 沒權利選擇戰場

高雄市長陳菊（中）2日參加「2018第十屆IESF電競世界錦標賽」簽約記者會。對於媒體追問是否有意願接下總統府祕書長？陳菊終於鬆口。（摘自陳菊(花媽)市長臉書）

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中國時報
／綜合報導

高雄市長陳菊昨天在台北出席世界電競錦標賽簽約儀式，媒體追問陳菊是否有意願接下總統府祕書長？陳菊終於鬆口，「戰士沒有權利選擇戰場」，但並未說明接任日期。據了解，總統府是聲聲急，蔡英文總統希望能在出訪史瓦濟蘭前後定案，4月17日出訪及4月21日返國後，都是好時機點。

聲聲急 接任時間喬不定

陳菊昨先赴總統府面見蔡英文，邀請蔡參加11月1日在高雄舉辦的世界電競錦標賽。接著，陳菊在台北主持「2018年第十屆IESF世界電競錦標賽」簽約儀式記者會。

媒體追問陳菊是否願意接總統府祕書長？陳菊意有所指地說，這個問題不能用個人角度去思考。

她說，戰士沒有權利選擇戰場，都是因為需要，如果為了整個台灣發展，以及民進黨必須承擔的責任，「戰士沒有選擇戰場的權利」。何時會接？陳菊重申，「今天還是沒有新進度，如果有，一定會告訴大家」。

影響選情 菊新系陷分歧

據了解，府方很急於請陳菊北上任職，因為菊系及新潮流系對陳菊該不該接下府祕書長，意見頗為分歧，癥結點就在於2018年選情並不樂觀。

力主不入府的鷹派認為，依慣例黨主席要為選舉結果負成敗之責，菊姐入府等同與蔡英文被綁在一起。雖然藉著菊姐的桶箍分量，可以穩住未來可能的政局衝擊，但鷹派不樂見菊姐成為祭品，更不願在高雄訓練12年的戰鬥部隊變成總統府憲兵儀隊。

對於2018勝敗的關鍵在台中，黨中央已有打算，如果輸了台中，卻贏得國民黨主席吳敦義故鄉南投縣，以及拿下台東縣長，使台東縣首度由藍天變綠地，應可功過相抵，蔡英文就不必依慣例請辭。

況且，鴿派的「一生懸命，不忘初衷」說法，觸動陳菊內心深處，喚起捨我其誰的使命感，願意在民進黨民調低迷之際，再度擔重任。可是，陳菊沒有公開宣布前，府方對她的動向，仍是忐忑難安。

避免落跑惡名 盼說清楚

蔡英文已決定在4月17日啟程訪問史瓦濟蘭，至21日返台。陳菊原已排定4月15日赴以色列訪問，日前也突然喊停，是否配合府方要求，亦引人關注。

不過，另傳出幾個時點，包括4月26日高雄市議會展開總質詢，藍營勢必擺出聯合質詢，以「落跑市長」猛攻陳菊，陳菊可一次回應各種質疑，算是把未能做好做滿原因說清楚。

另個時間是5月11日在高雄舉行「台美軍事工業發展論壇」，為今年秋天在華府舉行的台美工業議會暖身交換意見，況且在美《台旅法》通過後，美方可能派出重量級官員與會，陳菊亦可能留在高雄做主人。論壇結束後，也已接近市議會休會與520總統就職2周年。

(中國時報)

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