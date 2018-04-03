立委選區重劃 中選會支持公式入法

2018年04月03日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

近來中選會辦理立委選區重劃公聽會，由於高雄、屏東將各少1席，高雄市長陳菊及南部綠委頻頻炮轟中選會。中選會主委陳英鈐昨強調，立委選區劃分屬國會保留事項，他支持將選區劃分公式入法，中選會不預設立場，立法院可能採取第7屆算法、第4屆算法，或是這屆不變更等方式。

陳英鈐昨赴內政委員會報告《公投法》實際運作狀況，綠委劉世芳昨質疑，桃園、新北、台中近10年人口都增加，立委席次沒增加，高雄同樣人口增加，為何反而有減席次懲罰？且新竹縣增加5萬人、台南增加1.4萬人，立委席次各增1席，如何讓人覺得票票等值？

陳英鈐則回應，他支持將選區劃分公式入法，若有新法，只要給中選會2、3個月時間，就能重新劃分選區，但仍端看立法院是否同意。

中選會昨被藍綠接連炮轟，在野黨立委認為，中選會技術性阻擋國民黨的核食公投、幸福盟的公投提案，但紀政的「台灣申奧」公投案卻已在造冊，批評是顏色對了就過關。

藍委賴士葆批評中選會「滿口仁義道德，如神一般的姿態」。親民黨立委陳怡潔指出，雖然新版《公投法》廢除公投審議委員會，但就變成中選會召開聽證會審議，形容是「趕走了魔鬼，卻招來了妖怪」。

陳怡潔也說，現在外界質疑，只要顏色對了，就可以投，顏色不對了，就被要求補正，要求中選會說明實質審查的過程，甚至要求公開轉播。

陳英鈐說，關於台灣之名申奧的公投案，當初中選會也有疑慮，是否公投過關，國際上會同意？但現行《公投法》並沒以能否實現為要件；立委若對奧運公投有疑慮，應修法讓要件更嚴格。

藍委費鴻泰質疑，為何泛綠團體公投案都通過，但非泛綠都被擋，甚至要開聽證會。陳英鈐備詢時脫口說出，勞工團體也提《勞基法》複決案，而勞團都反對執政黨，「他們擺明要給執政黨好看」，強調中選會沒色彩，只看公投主文是否符合要件。

費鴻泰批，「擺明給執政黨好看」這言詞，就代表中選會有既定立場，根本在捍衛執政黨。費也追問，幸福盟理事長曾獻瑩領銜提出的「同志教育」的兩個公投案，明明比較早提出，為何至今還沒通過？

(中國時報)