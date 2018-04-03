立委選區重劃 中選會支持公式入法

中選會主委陳英鈐在立法院內政委員會表示，他支持將立委選區劃分公式入法。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

近來中選會辦理立委選區重劃公聽會，由於高雄、屏東將各少1席，高雄市長陳菊及南部綠委頻頻炮轟中選會。中選會主委陳英鈐昨強調，立委選區劃分屬國會保留事項，他支持將選區劃分公式入法，中選會不預設立場，立法院可能採取第7屆算法、第4屆算法，或是這屆不變更等方式。

陳英鈐昨赴內政委員會報告《公投法》實際運作狀況，綠委劉世芳昨質疑，桃園、新北、台中近10年人口都增加，立委席次沒增加，高雄同樣人口增加，為何反而有減席次懲罰？且新竹縣增加5萬人、台南增加1.4萬人，立委席次各增1席，如何讓人覺得票票等值？

陳英鈐則回應，他支持將選區劃分公式入法，若有新法，只要給中選會2、3個月時間，就能重新劃分選區，但仍端看立法院是否同意。

中選會昨被藍綠接連炮轟，在野黨立委認為，中選會技術性阻擋國民黨的核食公投、幸福盟的公投提案，但紀政的「台灣申奧」公投案卻已在造冊，批評是顏色對了就過關。

藍委賴士葆批評中選會「滿口仁義道德，如神一般的姿態」。親民黨立委陳怡潔指出，雖然新版《公投法》廢除公投審議委員會，但就變成中選會召開聽證會審議，形容是「趕走了魔鬼，卻招來了妖怪」。

陳怡潔也說，現在外界質疑，只要顏色對了，就可以投，顏色不對了，就被要求補正，要求中選會說明實質審查的過程，甚至要求公開轉播。

陳英鈐說，關於台灣之名申奧的公投案，當初中選會也有疑慮，是否公投過關，國際上會同意？但現行《公投法》並沒以能否實現為要件；立委若對奧運公投有疑慮，應修法讓要件更嚴格。

藍委費鴻泰質疑，為何泛綠團體公投案都通過，但非泛綠都被擋，甚至要開聽證會。陳英鈐備詢時脫口說出，勞工團體也提《勞基法》複決案，而勞團都反對執政黨，「他們擺明要給執政黨好看」，強調中選會沒色彩，只看公投主文是否符合要件。

費鴻泰批，「擺明給執政黨好看」這言詞，就代表中選會有既定立場，根本在捍衛執政黨。費也追問，幸福盟理事長曾獻瑩領銜提出的「同志教育」的兩個公投案，明明比較早提出，為何至今還沒通過？

(中國時報)

台獨說 國台辦批賴不自量力 新聞透視－解放鳥籠 撒錢做場公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。