新聞透視－解放鳥籠 撒錢做場公投夢

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中國時報

《公民投票法》去年三讀修正，雖讓直接民權掙脫了門檻極高的鳥籠公投，但各式各樣的公投提案傾巢而出，實是前所未見。單辦一場公投要耗費8.5億元，即使是「公投綁大選」，每增加一公投案仍需要增加1.5億元，執意辦公投激化民粹，不僅勞民傷財，更可能是花錢換得一場空。

中選會統計，新法實施後，短短3個多月就受理14案公民投票，其中5案為法律複決、7案為法律原則創制，另有2案為重大政策創制；雖然如同性婚、同志教育、核食等公投案，還需辦理聽證會或待提案人補正，但中選會已強調會從寬認定，只要符合公投要件，基本上都不會阻擋。

公投案從寬認定，言下之意，就是公投案可能會爆量。由於各團體都偏好公投綁大選，但公投案過多，選票與投票動線都難設計，若選票採一張一事項方式設計，民眾有可能拿到超過8張選票，恐也不知道怎麼投票。

另一方面，國庫拮据，連政府都要考慮如何在夏季用電高峰節電，辦公投要花費如此多錢，是否真的用在刀口上？何況公投效力更是問號。

例如奧運前國手紀政領銜的「以台灣為全名申請參加所有國際賽事及2020年東京奧運」，若公投一旦成案，不僅將引發兩岸情勢緊張，就算真的過關，我選手是否能參賽也不是一紙公投結果說得算。難怪連總統府第一時間跳出來澄清，表示政府會循國際奧會慣例申請，不願替此公投案背書。

若年底有多項公投案都一起辦，恐導致民意極端激化，社會將變得更動盪；公投效力若不彰，有投等於沒投，實在是不如省下這筆錢。搭上選舉年，公投肯定會成為各陣營候選人攻訐的標的物，但打開潘朵拉盒子的代價，不曉得民進黨是否已經準備好承受了？

(中國時報)

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