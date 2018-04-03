競逐北市長 蔡分析三種可能！若綠參選 柯仍當選 將成台灣最大尾

2018年04月03日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統日前與獨派團體見面，傳她擔心民進黨在台北市長推自己人可能掉到第3名。民進黨祕書長洪耀福昨解釋，蔡是針對三種可能性分析利弊得失，用意避免出現這種狀況，並強調「民進黨到現在還沒有確定台北市長是否要提自己人。」

此外，針對花蓮縣長提名人，民進黨選對會昨天也邀新系力挺的許傳盛，和正國會劉曉玫協調，劉表示願意交由黨中央決定。目前黨中央規畫由許傳盛代表出戰花蓮縣，將再參酌地方意見後確認，並預計在4月11日中執會通過徵召。

民進黨在年底台北市長選舉，究竟是要禮讓現任市長柯文哲，或自推人選，引發各界關切，包括高雄市長陳菊、爭取提名的前副總統呂秀蓮、綠委姚文智都公開表示，綠營基層都希望自推人選。

洪耀福昨天在民進黨中央主管會議上解釋，當初蔡與世台會成員見面過程中，是針對台北市長是否自推人選的3種可能狀況，分析其利弊得失，但媒體卻斷章取義，只報導其中一項。

他說，這3種可能狀況包括：1、民進黨推出很強人選，把國民黨候選人和柯P都打敗；2、民進黨自推的人選不夠強，結果把柯文哲拉下來，卻讓國民黨候選人當選；3、民進黨自推人選不強，國民黨還是落選，柯文哲當選，但「如果最後結果是這樣，柯文哲就會成為台灣最大尾。」

因此，民進黨必須要最要避免這樣的狀況，他說，國民黨新北市長候選人4月6日出爐，民進黨新北市長和台北市長提名人，都要等國民黨確定人選後再來處理，「現在還沒有決定台北市長是否要自推人選，也還沒有決定要提名誰」。

至於花蓮縣長提名人選，洪耀福與選對會召集人林錫耀昨天下午邀許傳盛、劉曉玫，以及花蓮縣立委蕭美琴在黨中央協調，劉在會中表態，願意交由黨中央評估後決定，但希望黨中央能推出最強的人選，許傳盛也表示，尊重黨中央最後的決定。

(中國時報)