侯友宜領軍 國民黨組藍色新力量

2018年04月03日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨年輕一代議員參選人昨成立「藍色新力量」，特別邀請到前新北市副市長侯友宜來領軍，桃園市長參選人陳學聖也到場支持。「藍色新力量」來自全台各地，其中有朱系、洪系、郝系人馬，唯獨不見吳系人馬參加。

參加「藍色新力量」包括台北的林冠勳、游淑慧；新北的馬見、胡文琦、唐慧琳、葉元之、江怡臻；台中李允中；南投游顥；嘉義藍力凱；高雄孫健萍；台東姜駿傑。

結合年輕人 團結力量大

侯友宜表示，自己也是第一次參選的新人，所以鼓勵比他更年輕的朋友勇敢站出來，與他們結合在一起，是為了要改變台灣的想法或觀念。台灣很小，需要團結，台灣不需要對立衝突，台灣這麼多年看不到機會跟明天，就是內耗衝突撕裂，「我們出來是做事的，好好務實的做事，好好的為台灣人民服務。」

胡文琦表示，國民黨在青年接班這件事上確實落後民進黨與對岸的共產黨，自己的黨要自己救，所以成立「藍色新力量」，特別聯合侯友宜打造「全新戰鬥力的國民黨」。胡也諷刺前台北縣長周錫瑋可能很會表演，但侯才是務實中道理性的，一步一腳印讓基層感到用心。

李允中轟中央 做事拖拉

李允中則在會中突然向黨中央開炮，痛批黨中央做事情拖拖拉拉，辦理初選，該民主不民主、不該民主裝民主，把國民黨的優勢拖延掉。他也說，基層需要「鴨母」，他們這樣的是「蚯蚓」，沒有很棒的鴨母，蚯蚓不敢向前衝，侯友宜就是目前最有希望當選的。

葉元之表示，侯友宜是非典型的政治人物，具有親和力、不做作，如果擔任市長將會是很有執行力的市長，所以受到很多人擁戴，也是目前國民黨勝選率最高的縣市長人選，被視為黨內明日之星，所以連外縣市的議員參選人也希望得到侯友宜的支持。

(中國時報)