國民黨中彰雲 女力連線祈福

國民黨台中市長、彰化縣長及雲林縣長參選人盧秀燕（左二）、王惠美（左一）及張麗善（右二），參拜大甲媽祖，誓言效法媽祖救苦救難的精神。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

女力連線！國民黨台中市長、彰化縣長及雲林縣長參選人盧秀燕、王惠美及張麗善，2日在立委顏寬恒陪同下，趕在大甲媽祖起駕前攜手前往鎮瀾宮參拜；3人大打柔性訴求，盼效法媽祖「世人之母」的大愛精神，當選後要以溫柔力量為民謀福。

國民黨3位縣市長參選人暨立法院黨團立委等一行人，2日共同來到大甲鎮瀾宮參拜，新一代立院戰神蔣萬安，高挑帥氣的外表吸引許多民眾猛按快門，眾人虔誠舉香，將心中願望寄予裊裊香煙並傳達給媽祖。

3位同為女性的縣市長參選人盧秀燕、王惠美及張麗善，除了祈求國泰民安之外，在信眾見證下，誓言效法媽祖為「世人之母」、庇蔭眾生的大愛精神；未來將以女性「溫柔而堅定」力量，共同解決市（縣）政問題，並展現跨縣市合作治理的新典範，一同「擁抱台灣，守護家園」，大家同心齊喊「國民黨，加油」！

盧秀燕表示，地方首長最重要的就是為民眾謀求福利，大甲媽祖廟非常靈驗，神威顯赫、香火興旺，此次與立法院同事一起參拜，學習媽祖救苦救難的大愛精神，希望媽祖能保佑在場的每位參選人順利高票當選，未來每一個人都是好首長。

「媽祖精神是地方首長參選人應學習的！」張麗善指出，希望能體恤民情貼近民意，做有利眾生的政策，好好照顧全民百姓，這是2日參拜媽祖最主要的原因。

王惠美說，三月瘋媽祖，大甲鎮瀾宮媽祖很快就要遶境了，媽祖慈悲之心將帶到相關縣市，國民黨團先來給媽祖敬拜，希望保佑所有鄉親好朋友，一整年平安順利大賺錢！

(中國時報)

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