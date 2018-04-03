基層請吃滷肉飯 韓國瑜撩落去

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中國時報
／高雄報導

藍營可能參選高雄市長的韓國瑜日前登記台北市長初選，事後他說是要向黨中央討資源，「起碼1碗滷肉飯」，在地方勸進下，他已決定放手一搏，3日將由支持者請吃滷肉飯，象徵基層力挺、資源到位，9日再正式宣布參選高雄市長。

國民黨高市議會黨團2日上午開記者會，痛批陳菊市府以公帑宴請市政顧問、區長，實質上為綠營參選人助選，國民黨高市黨部主委韓國瑜全程陪同，卻因並非議員身分，僅坐在一旁不發一語，但據了解，他已決定參選高雄市長，清明節連假過後，9日將正式對外宣布。

韓國瑜日前出人意表登記台北市長初選，沒多久又撤回，嚇壞藍營支持者，事後他宣稱是因兩度為高市黨部向中央索討資源未獲回應，才以強烈動作孤注一擲，「我不要求滿漢全席，但一定要有1碗滷肉飯」。

近日地方基層持續勸進，前高市議長許崑源力勸韓國瑜以國民黨難得凝聚的團結氣勢為重，且黨中央也允諾提撥資源給高雄黨部，經韓國瑜與妻女溝通後，決定放手一搏參選高雄市長，但對外仍未鬆口，堅稱「還在考慮、很快就會決定」。

據了解，擅長宣傳行銷的韓國瑜3日上午11點安排公開行程，屆時將有高雄藍營支持者請他吃滷肉飯，呼應日前他向黨中央的喊話，象徵地方基層全力相挺，支持韓國瑜參選高雄市長。

「韓國瑜非選不可！」知情人士分析，高雄的藍營支持者悶了好幾年，好不容易在韓國瑜擔任黨部主委後找回人氣，黨部辦活動參加人數暴增，全是衝著韓國瑜來，若他不選市長，國民黨在高雄恐怕只能以「崩盤」形容。

幕僚透露，內部根據民間1份民調評估，韓國瑜和代表民進黨參選高雄市長的陳其邁支持度約為4比6，看似有2成差距，但本屆選舉陳菊拿99萬3000多票，藍營的楊秋興只拿45萬多票，約7比3，也就是說，還沒開始起跑就已比上次差距小，加上民進黨初選有高達3成不表態，韓國瑜不是沒有翻盤機會。

(中國時報)

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