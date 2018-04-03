鄭南榕自焚 陳金德要侯給個說法

2018年04月03日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

自由時代雜誌社總編輯鄭南榕在1989年4月7日自焚，行政院前年底將4月7日訂為言論自由日，宜蘭縣代理縣長陳金德昨日批評當年率隊攻堅的侯友宜，直指攻堅行動導致鄭自焚，如今侯友宜要選新北市長，成為政治人物的侯「對這件事應該有個說法」。

陳金德表示，他在1986年就讀台大化工所時，是言論受到禁錮的時代，也是很多倡議蓬勃發展的年代，很令人回憶，也很令人悲傷，言論自由本身不值得紀念，4月7日與其說紀念言論自由，不如說是紀念言論不自由。

他提及，鄭南榕引領風潮，以各式各樣的觀點催生台灣今天的民主自由，鄭被依涉嫌叛亂的理由傳訊，因堅持百分之百的言論自由，侯友宜率數十名警察攻堅，在警方攻堅過程中，鄭南榕引火自焚。

陳金德認為，如果侯沒有要參選新北市長，是個警官奉命行事，這件事無法苛責他，可以不表達意見；但如果侯友宜確定參選新北市長，就是政治人物，而新北市長是重要的政治位置，既然要參選，對當年言論不自由的情況應有些想法與表達。

陳金德呼籲侯友宜兩件事，一是侯友宜當年依命令攻堅，事先已經知道鄭南榕可能自焚，是否沒有其他轉圜空間，才導致鄭南榕自焚？其二為言論自由的重要性，作為爭取重要職務的市長，必須表達自己關於言論自由的中心思想。

(中國時報)