新聞透視－怎不追究李扁責任

2018年04月03日 04:10 中國時報 林金池

鄭南榕自焚案迄今將近30年，民進黨上下猛打當年行動指揮官侯友宜必須說清楚，如果當年依法辦事必須被檢討，怎麼不追究當年李登輝總統的政治責任？如果侯友宜這麼罪大惡極，怎麼不見前總統陳水扁執政時追究？民進黨為了打壓侯友宜，連這段悲壯歷史都可運用，無所不用其極的手法令人瞠目結舌。

鄭南榕生前主張台獨，並在擔任總編輯的「自由時代」雜誌上刊登「台灣共和國新憲法草案」，這對當年黨國體制「叛亂」唯一死刑的氛圍中，檢警自然必須依法辦理。

而後，高檢署檢察官陳涵因屢傳未到發出拘票，時任中山分局刑事組長的侯友宜奉命前往破窗逮人，鄭南榕以身殉道，自焚於雜誌社內，可說是台灣民主最悲壯的一頁。

如果當時陰錯陽差，侯友宜不是中山刑事組長，也不負責帶隊，試問，綠營還要侯友宜「踹共」嗎？還要檢討當年攻堅有沒有轉圜餘地？

如果基層員警依法攻堅、逮人卻必須說清楚，試問，當年核發拘票的陳涵、內政部長許水德、總統李登輝是否更有責任？

再者，既然侯友宜責無旁貸，試問，前總統陳水扁執政8年，怎沒看到有人跳出來指責侯是黨國體制的幫凶，甚至還一路高升警政署長，難道「昨非今是」？

綠營舊事重提，只因侯友宜人氣最高，又最可能代表國民黨選新北市長，既然非我族類，自然要他擔起這段原罪。

為了打壓侯友宜，民進黨抹綠、抹黑技倆盡出，連先人歷史都用上了，如果這可以動搖侯的支持度，未免太小看選民的智慧！

(中國時報)