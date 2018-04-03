19元買旺旺仙貝 發票中千萬

2018年04月03日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

財政部公布統一發票1-2月中獎清冊，15位幸運兒對中千萬特別獎，9位拿下200萬特獎獎金，另總計這期電子發票對中的特別獎、特獎、頭獎與雲端發票百萬元獎等4大獎項，共有59位幸運得主，獎金合計逾1億5000萬元，其中一位民眾在新北板橋花19元買「旺旺仙貝」便中千萬大獎，運勢超「旺」！

財政部賦稅署表示，今年1-2月期統一發票中獎號碼日前開出，千萬獎金的特別獎中獎號碼為21735266，特獎獎金200萬元中獎號碼為91874254。

15張中了千萬大獎發票中，消費金額最低的，是在高雄市左營區的國軍左營醫院停車場，僅花15元停車，即中千萬大獎；另一民眾也很幸運，在新北市板橋區國光路的統一超商，只花19元買「旺旺仙貝」，便受財神爺眷顧，好運旺旺來，成為千萬大獎幸運兒。

大獎發票分散各業別

這期消費不滿百元即中千萬獎金的發票共7張，其他還有在台北市南港區惠康百貨買50元食品；南投縣埔里鎮信義路麥當勞花40元買了零卡大杯可樂，與在彰化縣員林市中正路的統一超商花58元買食品，也中千萬大獎。

這次開獎，消費金額最高中千萬特別獎的發票，是在台中市北區崇德路的「為格國際企業有限公司」花2萬1800元購買「龜鹿膠囊組合」。賦稅署長李慶華表示，這是民眾透過電視購物購買，發票存在會員載具中，屬於無實體電子發票。

這次雖有4張千萬大獎發票來自超商，但李慶華指出，相較過往，這一期大獎發票分散在各業別，顯示中獎管道有日益趨於多元趨勢，是個不錯的現象！

幸運兒注意兌獎期限

200萬、特獎這期共開出9張，有4張消費金額不滿百元。消費金額最低的，是在高雄市彌陀區中正路的統一超商花37元買食品；消費金額最高的，是在台北市內湖區洲子街的「2018世界新車大展」花300元買門票。

賦稅署提醒上期開出的11張統一發票千萬元特別獎，仍有2張未兌領，中獎民眾務必於5月7日前兌領，以免成為過路財神。此外賦稅署2018年1-2月期統一發票領獎期限為4月6日至7月5日，但4月6日至8日適逢清明節假期，郵局該期間不提供兌獎服務，但對中5、6獎的民眾可至四大超商、全聯福利中心、美廉社等地兌換商品。

(中國時報)