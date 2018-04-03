連假賣站票 高鐵仍待評估

2018年04月03日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

台鐵春節和清明連假推出普悠瑪號和太魯閣號站票，搭乘超過80公里里程將有8折優惠。交通部長賀陳旦表示，現在高鐵搭乘人次創新高，將慎重考慮在連續假期開放高鐵賣站票，至於高鐵站票是否比照台鐵提供票價折扣，也將一併評估。

賀陳旦昨日在與媒體餐敘時表示，因為公共運輸運能在連假無法完全滿足民眾需要，交通部有時候不得不做些軌道運輸站票安排，合併管理，例如台鐵普悠瑪號站票開放數量，開放站票會不會造成旅客使用上不舒服和不安全等，都會追蹤檢討。

媒體詢問，連假高鐵標準車廂內也會站滿人，但高鐵公司沒有在票種上做區隔，是否讓有座位的人有不舒服的感覺，以及是否按照台鐵車廂區隔管理或優惠做法，賀陳旦說，交通部將會進行檢討，不過，新措施會尊重高鐵搭乘旅客的權益，未來如何衡量，交通部會跟相關營運單位追蹤檢討。

目前高鐵自由座車廂已有97折折扣，賀陳旦指出，高鐵連假自由座開放站票增加運能是不得已的選擇，對車廂環境和旅客權益都會影響，是否用折扣來反映站立服務水準，或是站著的人是否會對別人權益影響，這部分也要再思考。

台灣高鐵公司表示，為提供旅客更多元便利的運輸服務，高鐵自由座以當日、不對號入座方式搭乘，隨到、隨買、隨搭，不會因沒訂位又遇到客滿而無法成行，設計上為當日任一車次均可搭乘，因此無法保證自由座旅客必然有座。高鐵自由座產品特性與台鐵普悠瑪號站票，其性質不同。

此外，因應疏運期間尖峰時段人潮較多，高鐵公司會視情況啟動車站人潮管制、開放車間通道或對號座車廂供旅客站立，並視運能調度狀況機動加開全車自由座列車，疏解自由座候車人潮；疏運期間高鐵各車站均會加派人力，優先引導對號座旅客上下列車，另引導不同目的地自由座旅客分流搭乘，縮短自由座旅客在車站等候時間，並疏解各車次自由座站立人潮，所以，是否要開放銷售站票，台灣高鐵公司說，還要審慎評估。

(中國時報)