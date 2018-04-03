清大衝AI 整合光機電學程

2018年04月03日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

AI人工智慧風潮再起！清華大學動力機械系整合機械、電機、光學的強項，再添AI人工智慧核心課程，希望培育下一世代所需的科技人才。

清華大學2日表示，即將接任台積電董事長的劉德音上月參加科技部設於清華大學的「人工智慧製造系統研究中心」揭牌時指出，早年理工科系學生必學電腦程式設計，如今一定要懂AI，期待清華大學率先領頭，培育AI人才，清華大學校友、清華百人會會長陳立白也向母校建言，應將AI列為必修課，因應未來產業需求。

清華動機系今年禮聘兼具機械及資訊跨領域專長的教授丁川康回母校任教，開設「人工智慧」課程，另外還邀請專長微機電製程的清華動機系副主任李昇憲開設「微感測器及測量系統的訊號處理」課，曾帶領清華團隊征戰世界各大機器人比賽的動機系助理教授鄭宏銘，也將開設機器人學課程。

清華大學動力機械工程系主任蔡宏營表示，要邁向智慧製造，除了資訊科學的程式計算（如機器人的大腦），還需要查知環境需求的「感測」（如眼耳鼻）及實際操作的「致動」（如手腳）技術能力，因此透過整合機械、電機、光學再加上AI的完整訓練，才能培育出「實用的AI人才」。

為鼓勵更多優秀學子選讀清華動機系，動機系友也捐助成立獎學金，每年提撥新台幣500萬元獎學金。

蔡宏營指出，經繁星推薦、個人申請或指考乙組以第一志願錄取清華動機系者，入學即可獲第一志願獎學金，額度由往年的1萬元加倍至最高2萬元；入學後成績保持全班前25％，還可獲最高15萬元生活補助，而指考甲組錄取、且入學後成績保持全班前25％，除了上述獎學金，還能減免4年學雜費。

(中國時報)