缺口補不上 ４月供電吃緊

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中國時報
／台北報導

核三1號機歲修，核二2號機暫無法加入供電，經濟部長沈榮津昨不諱言，裝置容量95.1萬瓩的核三1號機今起大修下，今夏供電嚴峻，還好台中、協和、興達等電廠機組陸續完成歲修，共有140多萬瓩補上，只是供電與氣溫有關，預估近期供電吃緊，備轉容量率落在5％到6％之間。亦即供電燈號將亮出「供電吃緊」、「供電警戒」的黃燈或橘燈，將盡量透過調度等方式，做到穩定供電。

核二廠2號機3月底再轉，反應爐自動停機，台電初判是蒸汽旁通壓力控制系統靈敏度動態調整導致，沈榮津指出，2位原廠工程師1日晚間抵台，進入核二廠進行問題分析，協助排除故障，詳細檢討報告會盡快提出。但他也強調，核安的重要性，須按部就班檢視，未來在報告送原能會審核通過後，才能再度併聯發電。

唯核二2號機暫無法供電，年發電量逾81億度的核三廠1號機今起歲修，預計至5月17日完成，將導致4月下旬備轉容量率偏低。據台電最新「未來2個月電力供需預測」顯示，4月中旬、下旬備轉容量率只剩5.20％、5.53％，燈號亮起供電警戒的橘燈，5月上旬至6月上旬轉為供電吃緊的黃燈，但備轉容量率其實仍落在6.01％至6.10％的低標。

惟沈榮津指出，大修的核三1號機裝置容量雖達95.1萬瓩，但最近台中、興達、協和等電廠3部機組將陸續完成歲修加入供電，約可增加140萬瓩，應可補足供電缺口。

對於昨日在立法院經委會有立委關切因為供電嚴峻，外界連署核四燃料棒暫緩移至美國，沈榮津表示，核四燃料棒移出是依照立法院決議，年底前便會按照規定，將第1波燃料棒送往美國處理。

(中國時報)

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