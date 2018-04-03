比特幣高風險 央行促納管

2018年04月03日 04:11 中國時報 呂清郎 ／台北報導 ／台北報導

中央銀行總裁楊金龍昨（2）日在財委會答詢時表示，中央銀行已注意到比特幣交易不透明的現象，目前除一再提醒投資人要注意交易的風險，及價格暴漲暴跌外，也將建議法務部，將比特幣的買賣列入洗錢防制規範。

不承認為交易支付工具

台灣比特幣「挖礦」的成本是世界第三低，楊金龍指出，據他的了解，台灣的比特幣挖礦設備廠商，其實都是在大陸設廠，先前大陸當局也曾對比特幣挖礦進行管制；另比特幣挖礦是否會造成限電問題更嚴重，應該要再持續關注。

對於在全球發燒的比特幣，央行過去視其為「網路投資商品」，楊金龍在擔任央行副總裁時，即曾以「網路點數」來形容比特幣，代表央行對於比特幣採取相對保守看法，也不承認其為交易支付的工具，並強調新台幣才是國內唯一合法的交易貨幣。

楊金龍在今年第一季理監事會議後，特別就虛擬貨幣做進一步說明。他指出，全球虛擬貨幣多達1,500種，以比特幣為代表，但比特幣高度集中，價格容易受到人為操控，導致投資風險極高，如果交易平台遭駭，可能損失所有資本，也因為價格動太大，很難成為貨幣替代品，多數國家均認定不是貨幣。

易人為操控 暴漲暴跌

尤其比特幣的加密及匿名特性，易淪為洗錢資恐工具；楊金龍認為，基於反洗錢、反資恐及保護投資人，多數國家也列入洗錢防制的規範，所以央行也建議法務部應跟進納管比特幣。

據統計，今年以來，比特幣價格幾乎腰斬，跌幅近50％；1月時比特幣衝上1萬7500美元的高價，但隨後呈現跳水式大跌，一路滑落到2月6日的最低點5900美元，目前則反彈至7000美元上下。同時間，所有加密貨幣的總市值，在第1季也大跌59％。

(中國時報)