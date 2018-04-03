南部觀光補助 暑假前上路

墾丁春天音樂季，南灣沙灘擠滿戲水人潮。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為振興國內觀光，交通部在花蓮強震後提供花蓮住宿補貼優惠方案，交通部長賀陳旦昨日表示，第二波會選在南部地區，包括高雄、台南、屏東、澎湖，預計5月中左右提出方案，希望能在暑假前上路。

交通部觀光局為重振花蓮觀光，日前推出6月底前國人自由行「3355」旅宿活動，3人以上、19人以下同行，住宿花蓮達3天2夜，每人最高有500元住宿補助，更擴大補助方案，平日只要2人以上同行就可享優惠。

賀陳旦說，在國旅市場部分，去年人數沒有成長，產值有上升一點，但旅宿業住宿率下滑，其中觀光旅館下滑15至18％左右，考慮遊客多在中北部旅遊，因此將會針對南部地區，比照花蓮振興方案推出補貼優惠，希望能在暑假前上路。不過補助多少金額，詳細細節都還要再討論，另外客委會也會推動浪漫台三線。

關於民眾認為旅宿住宿費用太貴部分，賀陳旦說，除希望旅宿業者多提供優惠，也鼓勵民眾多避開周末到外地旅遊，房間更好訂，也有更好的旅遊品質。另外，台灣有10座3000公尺以上高山，特殊地形是先天優勢，每年有穩定客源到台灣登山，也是台灣獨有的觀光市場。

賀陳旦表示，去年國際旅客突破千萬且旅次更多於前年，有些意外，但他坦言今年觀光市場是場硬仗，因此希望能繼續帶動陸客、東南亞等華人體驗台灣多元化旅遊，除語言溝通沒有問題，這些旅客也較其他國際旅客更有膽量住民宿或走入偏鄉。

(中國時報)

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