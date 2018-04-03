外資喊買可成 出脫大立光

2018年04月03日 04:11 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

大立光、可成評價顛覆！摩根大通證券科技產業分析師張恆指出，可成今年不只營收是大立光2倍，淨利更將是2013年來首度超越大立光，過往市場給予大立光較高本益比的狀況可望扭轉，「買可成、賣大立光」論點在外資圈激起漣漪。

大立光股價昨（2）日再度破底，外資賣超55張，大跌165元收3,185元，「3」字頭保衛戰近在眼前；可成昨收357.5元、漲1.5元，維持高檔震盪，伺機挑戰前高372元。

大立光逆風一波未平，一波又起，不只營收、市值被同族群的港股舜宇光超車，在台系蘋果供應鏈中，原以大立光馬首是瞻，可成重要性緊跟其後的「傳統觀念」，今年也遭到強勁挑戰。

除摩根大通外，麥格理、高盛、摩根士丹利證券、元大投顧等，對大立光也都持戒慎態度，外資圈反而一致看好可成股價繼續向上。

小摩此次蘋概雙箭頭多空策略中，調高金屬機殼大廠可成的合理股價為470元，看好可成受惠LCD版新iPhone將占3款新機出貨最大量優勢。另外，將大立光推測未來12個月合理股價由3,200元，再砍至2,800元；外資圈對大立光股價最保守估計，則是高盛證券的2,560元。

張恆從兩個面向著手，剖析大立光與可成未來股價趨勢變化，得出可成正一步一步縮小與大立光間評價差距之結論。

首先，營運成長動能強勁與否，決定市場願不願意給予較高評價。市場以往認為，大立光所處光學鏡頭產業，較具內涵價值成長優勢，不過，根據2014～2017年資料，可成營收與營業利益年複合增長率都是19％，反觀大立光只有5％與15％。

張恆進一步研判，可成至2019年以前，營收、營業利益年複合成長率將是19％、15％，股王則趨近零成長，僅2％、1％。因此，市場給予的本益比未來勢必交叉。

其次，可成目前市值只有大立光的6成，但必須注意的是，可成去年營業利益已經超車大立光，且今年營收將是大立光2倍，淨利也將同步超越，尤其稅前息前折舊攤提前利潤（EBITDA）去年已經高出大立光28％，今年更將高出60％以上，獲利動能孰強孰弱，已見分明。

(中國時報)