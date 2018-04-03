房市觸底 北市移轉重回3千棟

2018年04月03日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

六都地政局公布3月買賣移轉量，六都3月移轉棟數為1萬9732棟，優於去年同期的1萬7539棟，年增13％，台北市更是強勢回升，3月移轉量突破3000棟大關，達3775棟，年增約89％，寫下近27個月以來的新高。聯聚建設董事長江韋侖表示，在兩岸關係未改善前，台灣經濟沒有好起來的本錢，加上過去幾年的大量推案，房市雖已觸底，但房價3至5年不可能快速回升。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，台北市3月量能驚人，為2012年央行開始抑制豪宅貸款狀況以來最高，年、月增幅幾乎呈現倍數成長，除了年節過後，民眾開春積極著手買房，建商趕在3月檔期大舉交屋，順勢促銷新案，除了大同、大安、士林外，其餘各行政區都大成長，交屋潮可說遍地開花。

新北市3月移轉棟數有4827棟，年增幅度約12％，表現也優於北市以外各都，雙北市的移轉表現相對活絡。至於大台北以外的區域，表現也算穩定，台中市的買賣移轉棟數為3432棟，年增約5％，台南市的買賣移轉棟數為1881棟、年增9％，高雄市則為3033棟、年減3％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，北部地區移轉棟數相對彈升較為明顯，主要還是市場過度量縮，導致基期甚低，遞延買盤回籠後，買賣移轉棟數反彈相對熱絡，從外在調查資料也顯示，民眾現階段對於房價信心，是過去2、3年以來最好的時間點，但也不會盲目追價，預料後續將會延續「價平量緩增」的機率較高。

(中國時報)