王道銀籌網銀 LINE曾來相親

2018年04月03日 04:11 中國時報 黃惠聆 ／台北報導 ／台北報導

金管會日前釋出將開放2張純網銀執照，也表示LINE及樂天集團曾表達意願。王道銀行董事長駱錦明昨（2）日透露LINE曾和王道銀「見過面」，至於雙方是否有進一步的發展或合作，駱錦明表示不排除任何可能性，對於投資、合作再投資網銀，採取開放性態度。

王道銀行希望打造全台第一家原生數位銀行，駱錦明昨說:「網路銀行3到5年內不會賺錢！」因為經營網路銀行初期要投入大筆建置費用，但王道銀今年已邁入第二年，預期明年即可望損益兩平。

駱錦明表示，歡迎更多業者來台灣加入網路銀行的陣容，網銀業務在台灣仍在起步，很多法令規定對於業務推動有相當阻礙，若有更多網銀加入，有助促使法令鬆綁，帶來更多創新業務，對整體純網銀有加分效果。

LINE在台灣已有1,700萬的用戶，若LINE有意來台設立純網銀，駱錦明承認LINE是強大的競爭對手。他表示，若LINE來台申設純網銀，在網路投資及客戶基礎上占有相當大的優勢，若用此來擴充業務，對王道銀行「威脅確實很大」。

但他指出，金管會堅持金融業「產金分離」、「同等監理」，所以未來就看金管會如何規範LINE設純網銀後的客戶招攬以及網銀業務等，才能知道具體影響。

駱錦明也歡迎任何網銀的合作案。他表示，不管是讓王道銀行出資投資新的網銀，或者對方來投資王道銀行都可以。

儘管網銀是時代潮流，駱錦明也說，在台灣經營網銀有相當的困難度，且必須有效控管風險。他表示，經營網銀的三大風險，包括：洗錢、個資以及流動性風險，其中流動性風險對經營網銀的威脅最大。因為實體分行若遇到特殊狀況發生擠兌，還需要排隊領錢，但是網路銀行一發生問題，一個指令就可以將錢轉出，資金可能在一瞬間就全部被提領完，而且這風險隨時可能發生，因此，系統管理及建置要相當嚴謹。

(中國時報)