天宮一號謝幕 墜毀南太平洋

天宮一號太空站大事記

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸首座太空實驗性飛行器「天宮一號」太空站2日正式謝幕，8時15分左右，天宮一號再度進入大氣層，墜落於南太平洋中部區域，絕大部分機件於重返大氣層同時燒蝕銷毀，尚未傳出地面有人員傷亡的消息。

大部分機件燒蝕銷毀

大陸載人航天工程辦公室網站昨日公告，經北京航天飛行控制中心以及相關機構監測分析，「天宮一號」再入大氣層。雖然未如先前預期會激起壯觀的流星雨掠過星空，但隨著天宮一號重返地球時最後一次燃燒自己，象徵著它已完成階段性任務，正式退役。

未如預期激起流星雨

「天宮一號」2011年9月於酒泉衛星發射中心發射升空，展開了長達6年半的太空之旅，其任務是作為與其他飛行器的接合試驗及保障太空人短期駐留的工作和生活，是大陸「三步走」太空戰略的「第二步」，包含太空人離艙行走、建立短期太空實驗室等。不僅是大陸第一個太空站，也為大陸欲在2022年完成「第三步」，即建立永久太空站打下基礎。

「天宮一號」長10公尺、重8.5噸，設定壽命2年，先後與神舟八號、九號及十號太空船完成多次空間交會對接，至此標誌著大陸成為世界上第三個掌握太空交會對接技術的國家；先後接待了兩組大陸太空人，包括景海鵬、劉旺、劉洋以及聶海勝、張曉光、王亞平等6員。

其中第一組搭乘「神舟九號」，由景海鵬領軍，於2012年6月18日14時14分完成與天宮一號對接，而後在17時07分景海鵬成功率先進入天宮一號艙內，振奮全大陸，隨後劉旺與劉洋也魚貫而入，其中劉洋更成為大陸首位進入太空的女性太空人。

與神舟完成多次對接

2016年3月，大陸載人航天辦宣布，「天宮一號」在完成各項實驗任務後，由於已超過服役期限，雖主結構完整，但在燃料耗盡下正式終止數據服務並與地面失去聯繫，進入軌道衰減期，以每天約100公尺的速度朝地球墜落，最終於昨天墜毀南太平洋。

為接續「天宮一號」任務，2016年大陸發射了第二座太空站「天宮二號」，已陸續完成與「神舟十一號」太空船及「天舟一號」貨運太空船交會對接，目前仍在運行中。

(中國時報)

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