陸拋四方會談 南韓不買帳

2018年04月03日 04:11 中國時報 王嘉源 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平（右）3月28日在北京人民大會堂歡迎到訪的北韓領導人金正恩（左）。據傳大陸提議由大陸、美國與兩韓建構朝鮮半島的新安全架構。（新華社）

據傳中國大陸方面提議，由陸美與兩韓等四國建構朝鮮半島的新安全架構，有媒體分析認為，大陸意在北韓核武與飛彈問題上參與談判並確保主導權。南韓總統府青瓦台官員2日則表示，韓方希望美韓朝領導人先舉行三方會談。此反應透露出，朝鮮半島局勢驟變，南韓擔心會超出其掌控，以及脫離美國領銜的對朝戰線。

憂心脫離美對朝戰線

日本共同社3月31日披露陸美領導人最近通話內容指出，習近平向川普提議建構朝鮮半島新安全架構，包括商討陸美與兩韓的四國和平協定。習的建議有意把1953年韓戰結束後，聯合國與中朝簽訂的《韓戰停戰協定》轉為和平協定，且似在暗示，兩韓與美朝峰會後的相關談判，都會以陸美韓朝四國為中心，取代包括日俄在內已停擺多年的「朝核六方會談」。

韓聯社2日報導，被問及在大陸正式介入朝鮮半島事務，並建議四方首腦會談的情況下，南韓是否堅持先舉行三方會談，青瓦台官員做出肯定的回答。不過該官員又表示，韓方並未掌握有關情況，但從局勢走向和對話進度來看，陸方不太可能提及此事。該官員認為，目前外界對俄朝、日朝峰會的猜測，也是隨著兩韓、美朝峰會以後走勢和進展速度而衍生的現象。

習金會 超出韓方掌控

3月21日，南韓總統文在寅首次提及不排除舉行美韓朝三方首腦會談。然而，隨著北韓領導人金正恩3月底密訪北京，「習金會」先行登場，不但宣告陸方正式介入朝鮮半島事務，金正恩還拋出了「階段性無核化」，局勢發展顯然已愈來愈超乎韓方的掌控。

南韓《中央日報》2日就指出，文在寅政府好不容易才打開兩韓峰會和美朝峰會的突破口，但隨著美國的對朝強硬派得勢和金正恩突然訪陸，朝鮮半島局勢的不確定性逐漸增大。此外，預料金正恩遲早會訪俄，繼續增加談判力量，而且日本首相安倍晉三因擔心被架空，也正試圖以日朝峰會的底牌逆轉頹勢。

美國總統川普日前放話，有意將談妥的美韓自由貿易協定（FTA）修訂案，推遲到朝核協議達成後再實施，亦被認為意在警告韓方得堅持「北韓完全無核化」原則，防止其脫離對朝制裁戰線。《中央日報》認為，文在寅仍應將北韓無核化作為首要目標，先穩固美韓兩國合作，並在此基礎上與周邊國家進行緊密溝通，來應對驟變的局勢。

(中國時報)