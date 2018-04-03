韓媒採訪遭擋 朝鮮罕見致歉

北韓「朝中社」2日發布照片，北韓領導人金正恩（右）接見南韓藝術團的歌手。（路透）

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中國時報
／綜合報導

南韓藝術團1日在北韓首都平壤演出時，南韓記者團竟被限制入場，南韓為此提出強烈抗議。北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲2日前往記者下榻的平壤高麗酒店，為此事致歉。

金英哲指出，由於北韓勞動黨委員長金正恩出席了那天的活動，可能是警衛部門和主辦演出部門協調不善，才出現這種情況，絕不是北韓有意禁止採訪。

韓聯社引述金英哲的話說，邀請記者訪問北韓，理應提供採訪和拍攝自由，前一天限制採訪和拍攝的作法是不正確的。他代表北韓向記者和在座的南韓文化體育觀光部長官都鐘煥道歉，希望南韓諒解，並保證以後不會發生類似事情。

報導指出，1日下午3時左右，南韓媒體記者在平壤市東平壤大劇場觀看南韓藝術團彩排後，依照北韓安排進入演出人員休息室，直到演出結束。除了一名攝影記者，其餘採訪人員均被阻止進入演出現場，只能透過電視畫面報導演出實況，但畫質和音質都很不理想。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》2日在頭版報導，金正恩高度評價南韓流行音樂明星在平壤的表演，認為其加深了北韓人民對南韓流行文化的了解，展現朝鮮民族的團結。

北韓官媒「朝中社」報導，南韓流行明星罕見赴北韓演出，北韓領導人金正恩偕夫人李雪主蒞臨觀賞，金正恩面帶笑容、不時鼓掌，「深受感動」。金正恩是北韓第一位在平壤觀賞南韓藝術團表演的最高領導人。在欣賞表演時，金不時隨著音樂打拍子，還詢問歌詞意思，演唱會結束後，他也和表演者握手、合影，並向南韓官員表示，兩韓未來應多舉辦藝文活動交流，提議北韓藝術團在秋季到首爾公開演出。

(中國時報)

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