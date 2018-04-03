白宮大嘴巴 川普愛將狂洩密

2018年04月03日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

關於美國總統川普內幕八卦的新書《川普的白宮：改變遊戲規則》，即將在3日上架。作者美國資深媒體工作者兼暢銷作家凱斯勒（Ronald Kessler）在書中爆料，媒體總能掌握到川普的祕密，可能與川普的鐵粉兼愛將─白宮顧問康威女士脫不了關係，因為她是白宮「天字第一號大嘴巴」（number one leaker）；凱斯勒透露，她外洩給媒體的機密消息，比在白宮工作的任何人都還要多。

凱斯勒1日作客美國有線電視新聞網（CNN）「國情咨文」節目打書，他告訴主持人塔波，「如果你納悶，為什麼白宮有那麼多祕密會外洩，康威這個白宮頭號大嘴巴或許是原因之一。」

凱斯勒說，他在為新書內容訪問康威時，她「完全忘記自己是在公開發言，開始狂罵白宮前幕僚長蒲博思，用最尖酸刻薄、最惡毒且顯然不真實的字眼描述他。我沒把這部分寫進書裡，因為這些話非常不正當。」他還加碼爆料，白宮幕僚見過康威發給記者的簡訊，除了批評同事，還外洩資料；康威曾「言語攻擊」第一千金伊凡卡及其夫婿庫許納。

不過凱斯勒對伊凡卡和庫許納也沒好話。他稱川普政府某些最糟、最蠢的決策都要怪這對夫妻，包括「鼓吹開除（前聯邦調查局局長）柯米，這件事糟糕透頂」，他們還主導（前白宮聯絡室主任）史卡拉穆奇的人事案，凱斯勒稱此任用堪稱「白宮史上最瞎」（史氏僅就任10天就掛冠求去）。

凱斯勒表示，雖然川普很清楚女兒與女婿是麻煩，不過開除家族成員不是川普會做的事，所以他倆不太可能走人。凱斯勒還誇獎第一夫人梅蘭妮亞，盛讚她深具政治本能。

雖然新書為爆料性質，但與先前造成轟動，並讓川普氣急敗壞的《烈焰與怒火》本質不同，《烈焰與怒火》秀盡川普和團隊成員的醜態與窘境，《川普的白宮》則被認定是捍衛川普。凱斯勒在書的摘要寫道，川普「將會被視為一位如雷根一樣的偉大總統。」

(中國時報)