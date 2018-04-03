反制陸機 日擬設機動型雷達

2018年04月03日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

日本媒體報導，日本政府考慮在東京都以南1000公里的小笠原群島部署機動型雷達，加強防空能力，特別是要監視大陸軍機及航空母艦遼寧號在太平洋的活動。

《產經新聞》2日以頭版頭條報導，日本政府為了加強對外國飛機入侵或接近領空的監視，考慮在小笠原群島部署機動型雷達。由於小笠原群島周邊並沒有配置航空自衛隊的固定式警戒管制雷達，此舉在填補防空的空白。

日本當局自2016年起便著手對小笠原群島布建雷達的可行性進行調查，包括了解當地的電波環境等。根據防衛省的初步規畫，打算將琦玉縣入間基地的第二移動警戒隊派駐至小笠原群島，應對大陸解放軍與日俱增的軍事威脅。一旦有定案，會在今年內寫入防衛計畫大綱，及列入2019年度的中期防衛力整備計畫。

《產經新聞》指出，大陸解放軍的空中預警機2013年首次穿越沖繩本島與宮古島之間的空域，突破第一島鏈之後，近年更將之常態化，而航母遼寧號前年也是循沖繩島與宮古島之間這條路線駛往太平洋海域。

目前大陸想進一步突破位處要衝的小笠原群島、關島及巴布亞新幾內亞結成的第二島鏈，所以日本認為有必要填補小笠原群島的防空空白狀態。否則讓小笠原群島成為防空漏洞的話，大陸的軍機、航母「遼寧號」等侵犯領空等的威嚇及挑釁情況可能有增無減。

針對大陸的步步進逼，報導稱，日本已強化西南群島的防衛，自去年3月起已在日本最西端的與那島國部署陸上監視隊。

(中國時報)