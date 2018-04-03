放任移民湧入 川普揚言廢NAFTA

2018年04月03日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日透過推特宣布，無法與民主黨就「追夢人計畫」（DACA，幼年抵美暫緩遣返計畫）達成協議，這意味80萬名幼年抵美的非法移民可能面臨被遣返的命運。川普揚言廢止目前正與墨西哥、加拿大重新協商的北美自由貿易協定（NAFTA），脅迫墨國配合邊界管控。

日前有消息稱，1個由1000餘名宏都拉斯移民組成的車隊正往墨西哥邊界前進，準備入境美國，申請庇護。川普聽到消息後氣炸了，在復活節發布推文稱，「邊界巡防隊無法在邊界好好完成工作，就是因為自由派（民主黨）荒謬的法律形同隨抓隨放。邊界會變得更加危險。移民大隊就要來了。共和黨現在必須動用『核選項』（意即修改議事規則）以通過嚴格的法律。不會再有DACA協議了！」

川普發完上述推文不到1小時，又再度推文炮轟墨西哥：「在阻止人們（指移民）透過南部邊境進入墨西哥、然後再進入美國這方面，墨西哥幾乎毫無作為。他們還嘲笑我們愚蠢的移民法。他們必須停止大量的毒品和人員流入美國，否則我會砍掉他們的搖錢樹，也就是《北美自由貿易協定》。我們亟需邊境牆！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在佛州海湖度假村休假的川普告訴媒體，「一堆人想藉DACA之便湧進美國」，若墨西哥不在邊界問題上幫助美國，會是美墨間的憾事。他還指，民主黨本來有絕佳機會可就DACA達成協議，結果他們卻自己搞砸。

前總統歐巴馬任內實施的DACA效期已於3月屆滿。該法案專為保護幼年被帶至美國的非法移民而設計，他們不僅免遭驅逐，還可取得工作證。去年秋天，川普就開始尋求廢除DACA。川普先前也曾指，希望國會在該法案失效前找出替代方案。

(中國時報)