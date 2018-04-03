三重奪命氣爆 公寓炸成廢墟

2018年04月03日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

周遭住戶玻璃被震碎、門窗變形，家中滿目瘡痍。（曾百村攝）

疑似引爆瓦斯輕生的張婦遺體被抬出，其子（左）在一旁雙手合十助念。（曾百村攝）

新北市三重區大同北路一棟公寓2樓，2日凌晨4時許發生瓦斯爆炸，屋內的71歲張姓婦人當場被燒成焦屍，爆炸威力波及鄰居，共造成2死5傷。氣爆將死者住處炸成斷垣殘壁，周邊71戶民宅也無辜遭到波及，造成多處損毀，讓睡夢中驚險逃生的住戶暗自叫苦。警方初步研判，張婦疑似久病厭世引爆瓦斯輕生。

71戶暗夜嚇醒逃生

氣爆地點位於三重區大同北路220巷259號2樓，警消人員到場撲滅火勢後，發現獨居的張姓婦人已被燒成焦屍，現場並將6名傷者送醫，其中住在3樓的78歲劉姓婦人因傷勢過重，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。

警方調閱周邊監視器發現，氣爆當下強烈爆炸瞬間炸垮2樓陽台外的女兒牆，屋內遭震碎的的水泥、玻璃四處飛濺在巷道內，連對面公寓的冷氣都被炸飛，氣爆地點隨後冒出熊熊火光，街廓、建物滿目瘡痍，宛如戰場。

警方初步了解，張婦罹癌，曾向家人透露輕生念頭，上周四住院切除子宮，1日才剛出院，又因頭痛問題，原本預計2日上午要回診腦神經外科檢查原因。

街廓、建物如遭彈襲

警消研判，張婦凌晨陳屍自家廚房，身旁有20公斤的瓦斯桶，周邊地板焦黑，瓦斯鋼瓶瓶身完整，由於張婦倒臥的時間地點特殊，不排除張婦是自行引爆瓦斯輕生，詳細爆炸原因仍待火調人員進一步調查釐清。

對面住戶洪先生表示，當時他與家人還在睡覺，突然被一陣巨響嚇醒，剛開始以為是地震，後來才發現對面的住宅發出熊熊火光，對面住戶的鋁門窗竟飛進自家客廳，「真的好可怕！」

洪先生說，氣爆發生的5樓公寓原本都是劉姓死者及其家人所有，已定居超過30年，張姓死者約在5年前向劉家買房後獨居在2樓，張婦鮮少與人來往。

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(中國時報)