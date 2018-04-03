兆豐銀拼轉型 獲利雙引擎

2018年04月03日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

兆豐銀召開107年度全行行務會議，本次會議主題訂為「業務拼轉型、獲利雙引擎」，包括董事長張兆順、總經理蔡永義、總處高階主管，以及海內、外分行經理近200人齊聚，研討經營議題，並凝聚全行共識；另有鑑於FinTech金融科技發展及數位化變革趨勢，為掌握轉型發展的契機，也邀請電子時報（DIGITIMES）社長黃欽勇，針對金融業於數位時代之總體戰略進行專題演講，讓全行經理人「充飽電力」。

全面改革 強化管理

張董事長在致詞時提到，過去一年兆豐銀行進行了全面改革，尤其是積極投入金檢缺失改善、防制洗錢制度建立，以及全行法遵文化再造，這些努力讓美國主管機關及獨立監督人都表示肯定；張董事長也再次重申，法遵文化是銀行穩健經營的基石，未來仍然要持續致力於公司治理、風險管理及防制洗錢制度的改善工作。此外，在業務發展方面，張董事長也揭示提升消費金融業務比重、加強數位金融服務能力的必要性，且將啟動組織改造。

營運主軸 三大構面

蔡總經理則對營運概況及外部環境提出檢討與分析，並揭示107年營運主軸。兆豐銀行106年除企金、外匯業務維持優勢利基外，財務操作展現亮麗績效，並在消費金融領域積極突破，包括信用卡、財富管理業務均推出令市場新特色產品，故全年稅後淨利新臺幣215.23億元順利達成獲利目標，領先全體公股行庫。其中，OBU及海外分行獲利金額仍穩居本國銀行之冠，且占全行獲利比重達58%，顯示兆豐銀行在國際仍具市場優勢。

至於107年營運主軸的三大構面，分別為（1）制度面：將以國際銀行的高規格及高標準自我要求，持續推動防制洗錢工作，建構法令遵循文化；（2）組織面，將導入「事業群」的經營及管理模式，按業務類型及前後台性質進行專業分工，增進管理與營運效能；（3）業務面：除了要鞏固原本在企業金融、國際金融、財務操作領域的利基優勢，也要全面擴大消費金融業務，啟動轉型計劃。

業務策略 數位年輕化

其中消費金融業務轉型策略，將以數位化、年輕化為發展方向。最重要的是，將今年定位為「財管元年」，全力衝刺財富管理業務，擴大手續費收益，為兆豐銀行創造獲利雙引擎。

(中國時報)