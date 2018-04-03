兒童投保 全球人壽籲4重點

面對兒童節到來，許多父母也會在兒童節幫寶貝們準備專屬的禮物，全球人壽建議，給孩子最實用且更具意義的禮物莫過於為孩子規劃好完整的保障，送孩子一輩子的禮物。（全球人壽提供）

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中國時報
魏嘉虹／台北報導

目前台灣社會不僅面臨快速老化，少子化的狀況也相當嚴重，根據內政部統計，兒童人數年年遞減，近五年已減少25萬人，而出生率也由千分之9.1掉到8.23，新生兒的人數已下降至20萬以下，少子化現象更凸顯出兒童的珍貴，每個孩子都是家庭心肝寶貝。面對兒童節到來，許多父母也會在兒童節幫寶貝們準備專屬的禮物，全球人壽建議，給孩子最實用且更具意義的禮物莫過於為孩子規劃好完整的保障，送孩子一輩子的禮物。

全球人壽表示，兒童投保有4個重點，首先是意外傷害保障，因為小孩跑跑跳跳，父母不可能24小時盯著，一不小心就容易發生意外。一份完整的兒童意外傷害險保障內容最重要的莫過於傷害醫療保障，而且最好一定要包含實支實付傷害醫療險，因為不論是意外傷害住院或門診治療，只要在保障限額內，實支實付傷害險都會予以理賠。

兒童保單投保第2個重點，就是醫療險，包含日額型與實支實付型住院醫療險、癌症險、重大傷病險等，畢竟小孩仍在發育中，加上生活中「隱形殺手」防不勝防。

兒童投保第3個重點，可以考慮購買殘扶險，因為不論生病或意外造成1-6級殘，都可以獲得一整筆＋每月給付殘扶金，大大減輕家庭財務負擔。兒童投保第4個重點，建議附加豁免保險，以父母為要保人，若父母因身故或1-8級殘無法繳交保費時，可豁免保險費，由保險公司代為繳費，讓保障持續有效。

(中國時報)

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