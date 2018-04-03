中壽55周年 公益接力賽傳愛

中壽55周年慶活動，總經理率高階主管及同仁投身公益。（中國人壽提供）

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中國時報
魏嘉虹／台北報導

長期致力於社會公益的中國人壽，秉持著為下一代打造美好未來的信念，發揮以人為本精神，透過多元方式協助弱勢團體自立，並鼓勵弱勢扶持弱勢攜手共好。適逢中國人壽55周年之際，中壽以「Give Me Five讓愛傳遞」公益接力賽為主題，結合長期耕耘的「教育培力、扶助弱勢、友善環境」三大主軸，共同創作「夢想之翼」裝置藝術，讓他們的才華被看見。首站由總經理黃淑芬率先帶領高階主管，前往育成基金會與憨兒們共同創作，緊接著由同仁接力至新北市的牡丹國小幫助偏鄉學童，「夢想之翼」裝置藝術將持續　串聯全台，透過中壽及弱勢團體的力量，攜手社會共創價值、共好未來。

黃淑芬總經理表示，保險的本質是愛與關懷，我們樂於分享，希望更多人看見台灣美好。中壽50周年時成立「愛就GO志工團」，在志工團裡彼此是夥伴關係，從高階主管到同仁齊心付出，打造出中壽企業志工文化，讓夥伴在工作之餘也能回饋社會，在共創價值的過程中凝聚向心力。

中壽55周年慶「Give Me Five讓愛傳遞」以數字55象徵雙手力量，而Give Me Five除代表擊掌，也代表了接力、扶持、鼓勵、帶領及相互感謝，象徵中壽與弱勢團體攜手把愛與希望傳遞、擴散，讓更多人看見台灣的美好。

(中國時報)

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