巴頭扯耳朵 暴走師遭調職

2018年04月03日 04:11 中國時報 陳淑娥 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市清水區某國小附幼王姓資深老師疑似不當管教，粗暴拉扯學童耳朵、打頭及命令學狗叫等誇張行徑，遭人錄影蒐證在網路上踢爆。校方2日表示，該名老師已坦承因為心急、導致動作太大，目前已請假接受調查；教育局強調，已解除其主管職務，並召開教師成績考核委員會，將就涉案情節予以懲處。

「為什麼要這樣？太離譜了！」爆料者2日在網路踢爆說，上月26日大約8點半，清水某國小幼兒園發生「打頭拉耳朵」事件，直呼「這世界怎麼會這樣對待特殊孩子？他到底做錯了什麼要遭受如此對待？」

資深女師 辯心急動手

從影片中看出王姓女老師走到桌子附近，粗暴扯男童耳朵並拉著走，小朋友上前時又被揪了耳朵，她還拿書本拍打女學生的頭，家長看了之後十分不捨及心疼。據了解，家長成立通訊群組議論王姓女老師粗暴行徑，有人看了蒐證影片後，才知道孩子在校被不當管教。

校方表示，3月31日上午接獲其他家長反映，近50歲的王姓女老師，已有20多年教學經驗，在該校服務7年多，具有特教老師資格，2年前兼任幼兒園主任；她坦承為維護班上秩序，小朋友反應比較慢，一時心急致動作太大，造成管教失當。

校方指出，該幼兒園為大中小混齡班，招收30名學生，配置2名教師、1名教保員，王姓女老師事後已休假並接受調查。教育局說，目前已解除其主管職務，並召開教師成績考核委員會將予以懲處，校園會加裝網路攝影機以杜絕憾事。

家長暗蒐證 群組踢爆

家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹說，該班上有2男1女共3名學童疑遭老師不當管教，除被揪耳朵男童外，還有人反映遭老師打頭、不能吃午餐且要學狗叫等行徑，所幸，3名孩童都沒有外傷。

受害學童的家長說，她6歲的孩子因比較不會表達，只知道很怕王主任，曾經察覺他耳朵有不明紅腫，之後透過別人告知才發現在校出狀況，目前將暫時保留法律追訴權。

轄區三田派出所則表示未接獲民眾報案，昨日獲知後已立即以警政婦幼系統通報家防中心，再轉至社會局進行了解。

(中國時報)