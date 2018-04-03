再審遭駁 王昊姑姑批司法無視兒童

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中國時報
／台北報導

2歲男童王昊在7年前被母親的男友劉金龍等人餵毒虐打致死，高檢署引用台大法醫研究所李俊億教授的鑑定報告，主張劉男拖延送醫、對幼童施打毒品，是殺人而非傷害致死聲請再審，高院審理認為不是「新證據」駁回。王昊姑姑王薇君得知後，痛批司法根本無視對兒童的生命權捍衛，希望檢方提出抗告。

現為兒童權益促進協會理事長王薇君得知結果相當震驚，親自趕到高院前，她難過地掩面痛哭表示，王昊遺體已經火化，如何找新事證？所有事證都在起訴書、醫療報告，法官都看不到嗎？

王薇君悲憤地說，王昊案非常上訴被駁回，提起再審又被駁回，司法從未給這個孩子一個機會與公道，司法根本無視對兒童的生命權捍衛。

她強調，王昊案提再審是要凸顯沒有自我保護的孩子遭殺害，凶手被依殺人罪起訴？但法院判決如何？這樣的司法公平嗎?

2011年王昊遭母親同居人、毒販劉金龍，夥同3名毒友聯手以拔指甲、注射海洛因等泯滅人性手法凌虐致死，引起社會震驚；一審將劉男判死，二審改依傷害致死罪判刑30年，最高法院駁回定讞。

檢察總長提非常上訴遭駁回確定後，高檢署援引李俊億教授鑑定報告，認為王昊到院前已死亡4到6小時，解剖時血液中毒品濃度超過一般成人耐受量，劉金龍等人可預見幼童施打毒品會致死，應用殺人罪受較重刑的判決。

高院認為，檢方聲請再審所提的鑑定報告，只是依照先前判決既有的資料重新評價，等於是對同一事證所形成的不同心證，不符合再審規定的「新事實、新證據」，況且本案是為被告不利益聲請再審，應受嚴格的法律限制，因此駁回聲請。全案可抗告。

(中國時報)

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