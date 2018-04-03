走不出塵爆喪女痛 父以火紋身

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中國時報
／台北報導

八仙塵爆民事求償案，士林地院2日開庭，435位受害者總求償金額99億元，八仙樂園委任律師認為精神慰撫金5000萬元明顯過高，消基會委任律師反駁，死者都是家屬的掌上明珠、獨子，從小用心栽培，意外發生後，家屬內心痛苦煎熬不可言喻，金額絕對合情合理。

八仙塵爆將屆滿3年，消基會受託進行團體訴訟，士院將15名死者的家屬，分3次開庭，並與被告玩色創意負責人呂忠吉、八仙樂園負責人陳柏廷、陳慧穎等人的律師進行攻防並陳述意見。

八仙樂園共同律師表示，醫療費用已由新北市政府、衛福部等機關代墊，並未對家屬造成損害，主張無權請求。另精神慰撫金5000萬元明顯過高，請法官予以酌減。

對於死者蔡心瑜、李佩筠、劉致葦、蘇家陞家屬請求醫療、喪葬、精神撫慰金等賠償金額。消基會委任律師吳榮達說，蔡的家屬可親臨出庭，向法官講述內心所受的煎熬，且女兒是掌上明珠，從小呵護備至，大學剛畢業就遭逢意外，傷痛不可言喻。

李母則說，家中姊弟在塵爆中分送2間不同醫院，去看了弟弟，卻沒見到姊姊最後一面，自責至今，丈夫則走不出傷痛，除了酗酒，還有憂鬱症自殘現象，甚至用火燒傷自己，父母都受到極大心理創傷。

蘇的父母也說，從小就對獨子寄予厚望、用心栽培，兒子就讀北醫牙醫系大三，畢業後要與女友去偏鄉行醫，進行音樂教育，正要展開精采人生，醫生宣告死亡前，他捐出7個器官，延續10多人的生命，求償5000萬元精神慰撫金，絕對有其必要性。

(中國時報)

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