討債逼唱魯冰花 22歲大哥掃入網

2018年04月03日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

22歲男子蔡介貽為天道盟同心會新店分會長，以暴力討債方式豢養小弟，吸收青少年加入組織，他自創討債三部曲訓練小弟，甚至會逼迫被害人裸體唱「魯冰花」等歌曲，錄製影片威脅，新店警分局前天掃黑收網，逮捕蔡嫌等8人，訊後依違反組織、槍砲、毒品等罪嫌送辦。

警方調查，蔡嫌有傷害前科，自稱兒時曾遭欺負，因此立志要當黑幫大哥，加入天道盟同心會後，年紀輕輕因敢衝敢拚，迅速吸收不少小弟成為新店分會長，平日以暴力討債方式豢養小弟，旗下多是年輕人。

蔡嫌為求績效，自創討債三部曲訓練小弟，先將被害人強押上車，載往山區或堂口聚點，再者，小弟輪番以電擊棒、開山刀、棍棒凌虐被害人，最後逼迫被害人裸體高唱「兩隻老虎」、「魯冰花」、「有點甜」、「擦肩而過」等歌，再拍攝影片恐嚇，甚至還會將影片傳給小弟們自娛。

尤其當被害人在唱歌時，小弟則在旁播放音樂，如有走音或忘詞，即拳打腳踢，其他人則在旁吆喝助勢，讓被害人心生畏懼。

蔡嫌手段惡劣，甚至還教唆小弟利用吸塵器吸被害人生殖器官，曾有被害人被載至山區痛毆，小弟持甩棍猛敲被害人手指、腳趾，最後導致被害人終身殘廢。

新店警分局去年接獲多名被害人報案指控，組成專案小組偵辦，1日兵分多路掃蕩，逮捕8人到案。警方查獲道具槍、2顆子彈、大批刀械及棍棒及被害人借據、本票、K他命毒品等證物。

蔡嫌到案坦承犯案，訊後依違反毒品危害防制條例、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

(中國時報)