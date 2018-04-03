榮華市場重建 北市府開拆

2018年04月03日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

士林區榮華市場被認定為海砂屋，北市府納入「士林再生計畫」，透過公辦都更方式拆除重建複合式公共住宅，市府2日展開拆除作業，預計2021年竣工，屆時可提供118戶公宅及市場等用途，但居民質疑交通及消防動線不佳恐影響安全，在現場舉牌抗議。

場外集結大聲抗議

榮華市場位於華聲公園旁，面積3090平方公尺，被認定為海砂屋後，市府透過都更方式辦理原地重建，興建地下3層、地上11層建築物，結合市場、圖書館、托育、托老等設施，打造首件公辦都更複合式公共住宅。

市府昨由副市長林欽榮主持拆除儀式，場外卻聚集10餘名居民舉牌抗議，居民指出，此案從提出到拆除短短1年，市府快速推動公辦都更，忽略交通壅塞、路窄消防雲梯車難進出、公民提案沒下文等問題，希望市府成立專責單位與地方對話，別房子蓋完發現問題早已拍拍屁股走人。

林欽榮強調沒問題

對此，林欽榮回應，市府歷經11次以上正式或非正式會議與居民溝通，並依照建議調整，像是把原地下5樓、地上18樓方案調降為地下3樓、地上11樓，靠公園側道路也改為行人徒步區。此外，重建後增添市民農園、公共托嬰及托老等社福設施，完工後將作為都市更新計畫周邊中繼住宅，優先提供鄰近民眾申請。

林欽榮離場時遭居民攔路陳情，林停下腳步與民眾對話後強調，消防及交通動線曾找專家檢核，若消防安檢未過不可能核發建照，民眾若有疑慮，會請相關單位用電腦模擬或實際演練驗證。

(中國時報)