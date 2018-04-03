新北聯合婚禮 玩變裝抽鑽石

新北市推變裝浪漫聯合婚禮，市府員工搶先打扮成美國隊長及神力女超人等電影動漫角色。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

2018新北市聯合婚禮，將在屬於愛侶的5月20日舉行，市府推出新人專屬的「幸福變裝婚禮」，主打電影動畫變裝幸福派對，把市民廣場布置成大型電影院，新人變裝電視電影或動漫等角色參加婚禮，不僅可參加關島蜜月之旅、鑽石項鍊等抽獎，半年內懷孕還有機會抽價值8萬元的「10天月子照護」。

拚生育 抽月子照護

2日記者會現場，新北市府6名員工特地裝扮成至尊魔法師的奇異博士、冰雪奇緣的艾莎女王、經典迪士尼系列的美女與野獸，以及火辣神力女超人與帥氣的美國隊長，展現令人驚艷的無限創意。

副市長葉惠青說，新北市是營造幸福的城市，為了鼓勵婚育、共創幸福，市府年年舉辦浪漫的聯合婚禮，去年的活動有100對新人參加，有對新人為了搶報名頭彩，排了83小時的隊，今年市府要擴大邀請120對新人共襄盛舉。

秀創意 享10大好禮

浪漫婚禮也要搞創意，民政局今年推出「創意變裝」，歡迎參加的新人發揮創意，把自己與另一半打扮成電視、電影、動漫內的任何角色，只要變裝參加聯合婚禮，即可獲贈「祝孕金鏟子」、「生育套房住宿券」等10大好禮。

民政局長江俊霆說，為了推廣年輕人結婚及生育，新北市今年大手筆提供多項大獎，變裝參加的新人有機會抽中名額2對的關島6天5夜蜜月之旅、GIA 30分鑽石項鍊2件、4對遊輪蜜月行程、電視、冰箱等智慧家電，如果半年內懷孕還可抽價值8萬元的「10天月子照護」，1年內懷孕享有一次免費「高層次超音波檢查」，鼓勵新人努力增產報國。

(中國時報)

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